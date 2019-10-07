Seçime Doğru- Erkut Yılmabaşar yazdı

Seçime 7 ay kaldı ama henüz ortalıkta adaylar yok, kimse adaylığını resmi olarak açıklamadı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 3’lü ve 5’li zirvenin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisinde...

Muhtemelen arama konferansı şeklinde gerçekleşecek 3’lü ve 5’li konferanslarda “Referans Şartları”nda uzlaşılıp uzlaşılamayacağı konusunda arama çalışması yapılacak.

Bu konferansların gerçekleşmesi halinde Akıncı 2020 Nisan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklayacak.

Oysa Mehmet Ali Talat da saraydayken seçimlere doğru benzer bir beklenti içerisine girmiş BM Genel Sekreteri Kıbrıs’ı ziyaret etmiş ardından yakınlaşmaların ortak açıklanmasını beklemişti ancak bu olmamıştı.

Tecrübe bize gösteriyor ki Cumhurbaşkanlığı seçimleri her ne kadar Cumhurbaşkanlığı makamı Kıbrıs sorununda gidilecek yolun seçimi gibi görünse de halkın tercihini belirlerken başka meselelere de dikkat ettiği ortada.

Örneğin mevcut siyasetçi adayı halkın beklentilerini ne kadar karşıladı veya gerçekleştirdi?

Saraya istihdam yaparken aile şirketi modeli gibi mi davrandı?

Özellikle aile şirketi modeli denen model vatandaşın çok dikkatini çekiyor, bunu uygulayanı vatandaş affetmiyor...

Cumhurbaşkanı’nın veya adayının vatandaşın sorunlarını çözmek için oluşturduğu ekibi ne kadar vatandaşın telefonuna baktı ne kadar ilgilendi ne kadar sorunları çözebildi?

Yoksa silihtara kapanıp halktan koptu, vatandaşın telefonlarına bakmadı mı?

Tüm bu soruların cevapları -ne ekersen onu biçersin– vatandaş tarafından sorgulanacak.

Adaylar ne ektiyse onu biçecek...

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CTP 27. Olağan Kurultayı dün gerçekleşti.

Kurultaya özellikle Ahmet Derya ve Mustafa Öztörel’in konuşmaları damga vurdu.

Bir de her konuşmacının Federal çözüm vurgusu...

Ahmet Derya konuşmasında Kıbrıslı Türkler üzerinde siyasal mühendislik yapılmaya çalışıldığını ve bunun CTP’liler tarafından konuşulması gerektiğini belirtti ve bu konuşulmaz ise gelecek nesillere nasıl hesap vereceklerini sorguladı.

Mustafa Öztörel ise konuşmasında CTP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayarak Federalistlerin tek adayda Akıncı’da buluşması gerektiğini söyledi.

Başkan Tufan Erhürman ise siyasal bir kurultay yapılması önerisini ortaya koyarak eleştirileri dikkate alacağı izlenimi verdi.

Görünen odur ki, CTP bir önceki seçimde %21 oy almasına ve hükümetten düşeli henüz 4 ay olmasına rağmen kurultay sürecini daha da kitleselleşerek ve kitlelere net mesajlar vermeyi başararak tamamladı.

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Başbakan Ersin Tatar, Büyükkonuk’ta konuşmasında Akıncı’yı işaret ederek espri de yaptı.

Başbakan’ın içi dışı birdir...

Mesajı da alan alsın dedi...

Ben hep espri yapan biriyim diyerek “bilmediğin düğmeye basmayacan” dedi Başbakan, Akıncı’yı işaret ederek.

Ben 22 Festivale katıldım bundan sonra da katılacam dedi. Ardından dönüp İngilizce de bir konuşma yaptı.

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Oysa daha başımıza füze düştüğü gecenin sabahı kendi sosyal medya hesabından çiçek böcek paylaşmış ya da daha başbakan olmadan önce çiftleşen bir köpeği de sosyal medya hesabından paylaşmıştı dikkat etmeden...

Başbakan Ersin Tatar’ın espri anlayışı Kıbrıs Türk siyasetine yeni bir soluk katacak düzeye ulaşacak gibi görünüyor.

KÖŞE YAZISI: Seçime doğru... - Erkut YILMABAŞAR