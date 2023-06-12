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Seçime doğru.. Katılımın düşük olması bekleniyor...

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Seçime doğru.. Katılımın düşük olması bekleniyor...Seçime doğru.. Katılımın düşük olması bekleniyor...
Seçime doğru.. Katılımın düşük olması bekleniyor...

Seçime doğru.. Katılımın düşük olması bekleniyor...

25 Haziran'da KKTC'de yapılacak olan Milletvekilliği ara seçimi için süre azalıyor. Siyasal partiler ve bağımsızlar ada çapında kampanya yapmaya çalışıyor.

Siyasal gözlemciler yaptıkları değerlendirmelerde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve seçimde Meclis'e seçilecek 1 milletvekilinin hiç bir şey değiştiremeyeceği düşüncesi nedeni ile seçmenlerin kampanyalara katılmadığı gözden kaçmadığını belirtiyorlar.

25 Haziran tarihinde yapılacak seçime son yılların en düşük katılımı olabileceği konuşuluyor.

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