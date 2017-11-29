Seçime kadar “kapalıyız”!!

Meclis Genel Kurulu’nun dün gerçekleşen oturumunda Danışma Kurulu’nun dünkü ve gelecek haftaki oturumların ertelenmesi, 11 Aralık tarihinden sonra da haftada sadece bir kez oturum yapılması konusundaki önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet milletvekillerinin tepki gösterdiği bu beklenmeyen karar sonrasında, erken seçimler öncesinde Meclis Genel Kurulu’nda oylanması beklenen birçok yasa tasarısı da seçim sonrasına ertelenmiş oldu.

Danışma Kurulu’nun önerisi karşısında şaşkınlığı gizlemeyen muhalefet milletvekilleri, bu ani öneri karşısında Meclis Genel Kurul toplantısını nisabın sağlanamaması için terk etti. Meclis Başkanı Siber ise, Danışma Kurulu Danışma Kurulu’nun Meclisi İç Tüzüğü’ne göre milletvekili sayısına göre oluşturulduğunu ve kararın UBP ve CTP grup başkanlarıyla alındığını söyledi. Genel Kurul salonunda nisabın sağlanmasının ardından yapılan oylamada, Danışma Kurulu kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 4 Aralık Pazartesi ve 5 Aralık Salı günkü toplantılarının 11 Aralık’a ertelenerek, yasama ve denetim görevlerinin birlikte yapılmasına karar verdi.

Meclis Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylanan Danışma Kurulu kararına göre ayrıca, 11 Aralık’tan sonraki Genel Kurul toplantıları haftada bir gün yapılacak ve yasama ve denetim görevleri birlikte gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet Meclisi dün saat 12.00’de Cumhuriyet Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanarak, Danışma Kurulu kararını oyladı.

Kararın oy çokluğuyla kabulünün ardından Genel Kurul’un dünkü birleşimi gruplar arası mutabakatla sona erdi.

Genel Kurul’da Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu kararı, UBP Grup Başkan Vekili Dursun Oğuz tarafından okundu.

ÇELER: “HABERİMİZ YOK”

Karar oylamaya sunulmadan söz alan TDP Milletvekili Zeki Çeler, Danışma Kurulu kararından haberleri olmadığını belirterek, hükümet kanadı veya Meclis Başkanlığı’ndan bu konuda bilgi istedi.

Çeler, oturumların ertelenmemesi ve yasaların geçmesi gerektiği görüşünü dile getirerek, nisabın düşüp, kararın oylanamaması için salondan dışarı çıkacağını söyledi.

ÇAKICI: “POLİS YASASI GÖRÜŞÜLMELİ”

Bağımsız Milletvekili Mehmet Çakıcı da, Meclis’in yeter sayısı varken görüşmelere geçilmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, dün Polis Yasası’nın görüşülmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis’in dünkü oturumunun devam edip ertelenmemesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, dünkü Danışma Kurulu kararıyla ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Çakıcı, erteleme kararına oyunun ret olduğunu vurgulayarak, polislerle ilgili bekleyen yasanın dün geçmesi gerektiğini vurguladı. Çakıcı, emeklilik yaşının yükseltilmemesi konusundaki karşı duruşunu kararlılıkla devam ettirdiğini de kaydetti. Mehmet Çakıcı konuşması ardından, Danışma Kurulu kararının oylanamaması için salondan çıktı.

SİBER: “DANIŞMA KURULU İÇ TÜZÜĞE GÖRE OLUŞTURULUR"

Meclis Başkanı Sibel Siber de, Danışma Kurulu’nun Meclisi İç Tüzüğü’ne göre milletvekili sayısına göre oluşturulduğunu, buna göre de şu anda Meclis’te UBP ve CTP’nin olmak üzere 2 grup bulunduğunu ve kararın da grup başkanlarıyla alındığını söyledi. Siber, bunun için milletvekillerinin önceden bilgilendirilmesi gerekmediğini kaydetti. Konuşmaların ardından yoklama yapıldı. Nisap olduğu belirlenince karar oylandı ve Danışma Kurulu kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Böylece Genel Kurul’un dünkü birleşimi gruplar arası mutabakatla sona erdi. Karara göre, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta pazartesi ve salı günü yapacağı toplantılar, 11 Aralık Pazartesi gününe ertelendi.

11 Aralık Pazartesi yapılacak Genel Kurul toplantısında yasama ve denetim faaliyetleri birlikte gerçekleştirilecek.

Meclis Genel Kurulu erken genel seçime kadarki sürede haftada bir kez toplanacak.

POLİSLER DE İZLEDİ

Önceki gün nisap sağlanamadığı için gündemi düne ertelenen Meclis’in dünkü toplantısının gündeminde polislere 25 yılda emeklilik hakkı verilmesini öngören tasarı ve öneri bulunuyordu. Toplantıyı bazı polisler de izledi.