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Seçime saatler kala son anket; Aradaki fark 6,7 puan

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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, İstanbul seçimiyle ilgili yaptığı son anketi paylaştı. Ankette Ekrem İmamoğlu rakibine 6,7 puan fark attı
Seçime saatler kala son anket; Aradaki fark 6,7 puan

23 Haziran'da yenilenmesine karar verilen İstanbul seçimleri hakkında anket şirketleri araştırmalarına devam ediyor. Avrasya Araştırma, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son ankette Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy alırken, Binali Yıldırım ise yüzde 46,3'te kaldı. Bu ankete göre iki aday arasındaki fark 6,7 puan olarak ölçüldü.

23 Haziran İstanbul seçimine saatler kala Avrasya Araştırma, İstanbul anketini sosyal medya medya hesanından duyurdu. Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın, Youtube üzerinden canlı yayın ile duyurduğu ankette, Millet İttifakı İBB adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 53 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı İBB adayı Binali Yıldırım yüzde 46.3 oy aldı. Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve diğer adayları ise 0,7'de kaldı. Anketin 17- 20 Haziran arasında 960 kişiyle yapıldığı belirtildi.

 "Kararsızım' diyenlerin AKP'nin yoğun olarak oy aldığı bölgelerden"

Canlı yayında anketin hata payının yüzde 2,5 olduğunu açıklayan Özkıraz, İstanbul seçimine katılımın son seçimdeki katılımı olan yüzde 83'ü aşmayacağını söyledi. Özkiraz yapılan ankette "kararsızım" diyenlerin AKP'nin yoğun olarak oy aldığı bölgelerden olduğunu ifade ederek 31 Mart'ta AKP'ye oy verdim diyen seçmenlerden yüzde 2,5'inin oy kullanmayacağını da belirtti.

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