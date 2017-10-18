Seçime tamam, yasaya dikkat!

Detay Gazetesi'nin 18.10.2017 tarihli manşeti şöyle;

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş ile Başbakanlık binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan Akıncı, erken genel seçimlerin 7 Ocak tarihinde yapılması yönündeki görüş birliğine herkesin saygı duyması gerektiğine işaret ederek, kendisinin tarihten ziyade yeni seçim yasasının herhangi bir sorun içermemesi konusunda hassasiyet göstereceğini belirtti.

Erken seçim tarihi konusunda herhangi bir gecikme yaratma niyetinde olmadığını açıklayan Akıncı, ülkenin yeni bir seçim sistemine geçeceğini ve bu geçişten dolayı yeni seçim sisteminin halka iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi. Erken seçim önerisinin bugün Meclis alt komitesinde görüşülmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 7 Ocak’ta yapılacak erken seçimle ilgili açıklama yaparak, “Ocak’ta seçim olmasıyla ilgili bir konsensüs oluştu. Meclis bir karar verirse buna hepimizin saygı duyması gerekir. Orada bir sıkıntı yok. Benim açımdan önemli olan tarihten ziyade seçimle ilgili hazırlanan yeni yasanın herhangi bir pürüz içermemesi” dedi.

Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusunda bu Meclis döneminde de bir gelişme sağlanamadığına işaret ederek, önündeki engeller kaldırılarak, işlevselliği artırılacak TMK’nın daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı çare üreten bir yapı haline getirilmesinin şart olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de onayını alarak yerel çare müessesesi olarak kurgulanan TMK eğer işlevini yerine getiremez yargısıyla karşı karşıya kalırsa, bunun getireceği büyük sıkıntılar olacak” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, dün öğleden sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’la Başbakanlık’ta bir araya geldi.



Başbakanlık Şeref Salonu’nda saat 17.00’de başlayan görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Akıncı’yı Özgürgün ve Denktaş uğurladı.

AKINCI: “KURUMLAR ARASI DİYALOG ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Meclis’le başlayıp, bugün komutanlarla devam edecek iade-i ziyaretler yaptığına işaret ederek, yeri geldikçe Anayasal müesseseler, muhalefet ve diğer kurumlara da benzeri ziyaretler gerçekleştireceğini söyledi. Akıncı, “2.5 yıldır görevdeyim. Ziyaretler hep bana yapıldı. İade-i ziyaret yapma zamanı geldi” dedi.



Kurumlar arası diyalogun gerek ve önemine de vurgu yapan Akıncı, başbakan ve yardımcısıyla gerçekleştireceği görüşmede de güncel konuların yanı sıra gündeme gelen erken seçim konusunun da ele alınacağını belirtti. Temmuz 2018’de yapılması beklenen seçimlerin, 7 ay öne alınmasının söz konusu olduğuna işaret eden Akıncı, hazırlanacak ilgili yasanın günün sonunda önlerine geleceğinden, sürecin daha sağlıklı işleyebilmesi için konuşulması gerekenleri görüşeceklerini kaydetti.



“TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU DAHA HIZLI ÇARE ÜRETEN YAPI HALİNE GETİRİLMELİ”



Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) konusunu da ele alacağını belirterek, komisyonla ilgili maalesef bu Meclis döneminde de bir gelişme sağlanamadığını ve kısa sürede bir şey yapılmasının da kuşkulu olduğunu dile getirdi.



Akıncı, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) de onayını alarak yerel çare müessesesi olarak kurgulanan TMK eğer işlevini yerine getiremez yargısıyla karşı karşıya kalırsa, bunun getireceği büyük sıkıntılar olacak” dedi.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, önündeki engeller kaldırılarak, işlevselliği artırılacak TMK’nın daha hızlı hareket edebilen, daha hızlı çare üreten bir yapı haline getirilmesinin şart olduğunun herkesin görüşü olduğunu vurguladı. TMK’nın işlevselliğinin yanı sıra süresinin yıl sonuna kadar uzatılması konusun da bulunduğunu belirterek, bu konunun, Meclis’in seçimden önce yapması gereken konular arasında olduğunu söyledi.



“ÖNEMLİ OLAN, SEÇİMLE İLGİLİ YENİ YASANIN HERHANGİ BİR PÜRÜZ İÇERMEMESİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmeden çıkışta basının erken seçimle ilgili sorusunu yanıtında, “Ocak’ta bu işin olmasıyla ilgili bir konsensüs oluştu. Ama şöyle ama böyle, benim gözlemlediğim bu. Meclis bir karar verirse buna hepimizin saygı duyması gerekir. Orada bir sıkıntı yok. Benim açımdan önemli olan tarihten ziyade seçimle ilgili hazırlanan yeni yasanın herhangi bir pürüz içermemesi” dedi.



İmza için Cumhurbaşkanlığı’na gidecek yasada herhangi bir sıkıntı olmaması, yasanın yeniden değerlendirilecek, bakılacak bir yasa olmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Anladığım kadarıyla bu konuda Yüksek Seçim Kurulu ile de konuşuluyor. Bu yasa herhangi bir pürüz olmadan önümüzde gelecek ki biz de gönül huzuru içinde imzalayabilelim. Yani bizim imzamız nedeniyle bir gecikme yaratmak istemem” şeklinde konuştu.



“YASA HALKA İYİ ANLATILMALI”



Bu yasanın halka iyi anlatılması gerektiğini de vurgulayan Akıncı, “Farklı bir modele geçiyoruz. Karma oylar nasıl olacak, tercihler nasıl olacak, bölgelerde bu işler nasıl olacak? Çarşaf liste yaklaşımı öteden beri konuşulan bir konuydu. Bölgeciliği de bertaraf eden, her bölgeden insanın, her bölgeden adaya oy verebilmesi olayı ilk bakışta cazip görünüyor ama uygulamada acaba nasıl olacak? Bir takım oyların yanmasına neden olacak mı? Çevremde bu kaygıları duyuyorum. Bunların insanımıza çok iyi anlatılması gerek diye düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.



ÖZGÜRGÜN: “DEVLET CİDDİYETİ İÇİNDE İLİŞKİLERİ İYİ TUTMA GAYRETİN İÇİNDEYİZ”



Başbakan Hüseyin Özgürgün de görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, hükümet ortağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı Başbakanlık’ta ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.



Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, hükümet olarak Cumhurbaşkanı ile yakın işbirliği ve istişare içinde çalışmanın bilincinde olduklarını söyleyen Özgürgün, devlet ciddiyeti içinde Cumhurbaşkanı ile ilişkileri en iyi düzeyde tutma gayreti içinde olduklarını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ziyaretinin daha önce planlandığına işaret eden Başbakan Özgürgün, ziyaretin seçim kararı nedeniyle yapılmış gibi algılanmaması gerektiğini belirtti.



Başbakan Özgürgün, seçim tarihinin yaklaşması nedeniyle hükümetin görev süresinin sonuna doğru geldiğini, ancak devletlerde devamlılığın esas olduğunu belirterek, kendilerinin de Cumhurbaşkanı’nın da seçimle göreve geldiğini, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini bu anlamda topluma olumlu yansıyan bir ziyaret olarak gördüklerini, konuların karşılıklı konuşulup değerlendirileceğini kaydetti.