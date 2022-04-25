  • BIST 2.482,60
  • Altın 901.922
  • Dolar 14.7731
  • Euro 15.831
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Seçimi kazanan Macron’un üvey kızı gündem oldu

» »
Fransa'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun galibi Emmanuel Macron oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Macron ve eşi sevinçlerini kutlarken, basın, kutlamalara katılan Macron'un üvey kızını yakın markaja aldı.
Seçimi kazanan Macron’un üvey kızı gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündemden düşmemiş, ikilinin ilişkisi hakkında uluslararası basında bir sürü şey yazılıp çizilmişti.

Fransa'da merakla beklenen ikinci tur seçimleri dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 58,20'sini alarak seçimin galibi oldu. Macron'un rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini aldı.

Seçimlerden sonra Brigitte Macron eşinin yanında galibiyetini kutlarken, kutlamalarda en dikkat çeken isim, Brigitte Macron’un 38 yaşındaki kızı Tiphaine Auzière oldu. Tiphaine Auzière ve 45 yaşındaki ablası Laurence, 44 yaşındaki üvey babalarının mitinginde ön sıralarda yer aldı.

Tiphaine Auzière

Emmanual Macron ve 69 yaşındaki eşi Brigitte, sonuçlar açıklandıktan sonra Paris’teki Champ de Mars’ta eğlencelere katılırken, üvey kızı Tiphaine Auzière de yanlarında bulundu. Basının, Auziere’e ilgisi büyüktü.

ANNESİNE DESTEK OLMUŞTU

Brigitte Macron’un ilk evliliğinden olan çocuklarından en küçüğü olan avukat ve aktivist Tiphaine, 2018’de annesiyle üvey babası arasındaki 24 yaş farkını savunduğu sözleriyle gündeme gelmişti.

Beyaz, siyah ve kahverengi bir elbise tercih eden Tiphanie, daha sonra Fransa’da bir kanalın canlı yayınına da katıldı.

Emmanuel Macron, Laurence’den bir yaş küçük ve Tiphaine’den sekiz yaş büyük ancak eşinin çocuklarıyla her zaman sıcak bir ilişkisi olduğu söyleniyor.

1974’ten 2006’ya kadar 32 yıl André-Louis Auzière ile evli olan Brigitte, Emmanuel ile tanıştığında dört çocuğu vardı.

Brigitte ve Emmanuel Macron

Çift, Macron’un Amiens’te Brigitte’in edebiyat öğretmeni olduğu lisede öğrenciyken tanıştıklarını açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Azerbaycan-Ermenistan ortak komisyonu kısa zamanda toplanacak25 Nisan 2022 Pazartesi 12:33
  • Makron zafer kazandı, yeniden Cumhurbaşkanı seçildi24 Nisan 2022 Pazar 21:38
  • Fransa Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur Seçimleri: Sandıkta son durum24 Nisan 2022 Pazar 19:19
  • Fransa'da kader seçimi24 Nisan 2022 Pazar 19:17
  • Fransa’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde son düzlüğe girildi24 Nisan 2022 Pazar 17:06
  • Fransa’da seçim günü bıçaklı saldırı paniği: “Macron’u öldürmeliyiz” diye bağırdı24 Nisan 2022 Pazar 16:44
  • Polonya’da bir haftada ikinci maden kazası: 10 kayıp24 Nisan 2022 Pazar 12:06
  • Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi: İkinci tur başladı24 Nisan 2022 Pazar 11:55
  • Ukrayna istedi, Almanya ‘3. Dünya Savaşı çıkar’ dedi24 Nisan 2022 Pazar 11:44
  • Fransa seçimleri: Aşırı sağcı Le Pen'in uzun süredir devam eden iktidar arayışı24 Nisan 2022 Pazar 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti