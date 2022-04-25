Seçimi kazanan Macron’un üvey kızı gündem oldu

Fransa'da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun galibi Emmanuel Macron oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından Macron ve eşi sevinçlerini kutlarken, basın, kutlamalara katılan Macron'un üvey kızını yakın markaja aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron aralarındaki yaş farkı nedeniyle uzun süre gündemden düşmemiş, ikilinin ilişkisi hakkında uluslararası basında bir sürü şey yazılıp çizilmişti.

Fransa'da merakla beklenen ikinci tur seçimleri dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 58,20'sini alarak seçimin galibi oldu. Macron'un rakibi aşırı sağcı Marine Le Pen ise oyların yüzde 41,80'ini aldı.

Seçimlerden sonra Brigitte Macron eşinin yanında galibiyetini kutlarken, kutlamalarda en dikkat çeken isim, Brigitte Macron’un 38 yaşındaki kızı Tiphaine Auzière oldu. Tiphaine Auzière ve 45 yaşındaki ablası Laurence, 44 yaşındaki üvey babalarının mitinginde ön sıralarda yer aldı.

Tiphaine Auzière

Emmanual Macron ve 69 yaşındaki eşi Brigitte, sonuçlar açıklandıktan sonra Paris’teki Champ de Mars’ta eğlencelere katılırken, üvey kızı Tiphaine Auzière de yanlarında bulundu. Basının, Auziere’e ilgisi büyüktü.

ANNESİNE DESTEK OLMUŞTU



Brigitte Macron’un ilk evliliğinden olan çocuklarından en küçüğü olan avukat ve aktivist Tiphaine, 2018’de annesiyle üvey babası arasındaki 24 yaş farkını savunduğu sözleriyle gündeme gelmişti.

Beyaz, siyah ve kahverengi bir elbise tercih eden Tiphanie, daha sonra Fransa’da bir kanalın canlı yayınına da katıldı.

Emmanuel Macron, Laurence’den bir yaş küçük ve Tiphaine’den sekiz yaş büyük ancak eşinin çocuklarıyla her zaman sıcak bir ilişkisi olduğu söyleniyor.

1974’ten 2006’ya kadar 32 yıl André-Louis Auzière ile evli olan Brigitte, Emmanuel ile tanıştığında dört çocuğu vardı.

Brigitte ve Emmanuel Macron

Çift, Macron’un Amiens’te Brigitte’in edebiyat öğretmeni olduğu lisede öğrenciyken tanıştıklarını açıklamıştı.