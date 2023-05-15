Seçimin bir kaybedeni de anket şirketleri oldu

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalması beklenirken; kamuoyu araştırma şirketleri, öngörülerinde yanıldı.

Yayınladıkları son anketlerde çoğu anket şirketi, Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde gösterirken, kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan yüzde 49,2 oy oranı ile cumhurbaşkanı yarışını ilk turda 4 puan önde tamamladı.

AA'nın kesin olmayan sonuçlarına göre Erdoğan yüzde 49,25 oranında oy alırken, Kılıçdaroğlu yüzde 45,06 oranında oy aldı. Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan birinci turu yüzde 5,28 ile tamamlarken, seçime 3 gün kala yarıştan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy oranı 0,41 oldu.

Anket şirketlerinin büyük bölümü adayların oy oranlarını tutturamadı.

Kamuoyu araştırma şirketlerinin son anketlerinden veriler şöyle:

Optimar

Optimar Araştırma'nın 13 Mayıs'ta yayımladığı son ankete göre Erdoğan seçimi ilk turda kazanıyordu.

Bu ankete göre 4 adayın aldığı oylar şöyle oldu:

Tayyip Erdoğan: Yüzde 50,4

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,7

Sinan Oğan: Yüzde 3,4

Muharrem İnce: Yüzde 1,5

Konda

Konda'nın seçimden yaklaşık bir hafta önce yaptığı araştırma sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu 49,3 ile kazanıyor.

6-7 Mayıs’ta düzenlenen anketin cumhurbaşkanı seçimine ilişkin sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2

Yöneylem

Yöneylem’in 9-10 Mayıs’ta yaptığı son ankette de kararsızlar dağıldığında Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,5 alıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

MetroPOLL

9-10 Mayıs’ta düzenlenen MetroPOLL’ün seçim anketinde kararsızlar oransal olarak dağıtılınca cumhurbaşkanlığı seçiminde son durum şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3

ORC

ORC’nin 10-11 Mayıs’ta 28 ilde 3 bin 920 katılımcıyla yaptığı cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin anketinin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde 1,3

MAK Araştırma

26 Nisan-4 Mayıs arasında 63 ilde (52 ilde yüz yüze 11 ilde telefondan) 5 bin 750 kişiyle yapılan MAK Araştırma’nın son anketi şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Avrasya

Avrasya Araştırma tarafından 12 Mayıs’ta açıklanan anketin sonuçları şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,7

Aksoy

Aksoy Araştırma’nın 9-12 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde 4 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçları şöyle:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Erdoğan: Yüzde 45,6

Oğan: Yüzde 5,7

İnce: 0,8

Konsensus Araştırma

Konsensus Araştırma'nın yaptığı son ankete göre de adayların oy oranları şöyle oldu:

Tayyip Erdoğan: Yüzde 48,3

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8

Sinan Oğan: Yüzde 3,7

Muharrem İnce: Yüzde 0,2

Panaroma TR

Tayyip Erdoğan: Yüzde 40,9

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 40,3

Muharrem İnce: Yüzde 6

Sinan Oğan: Yüzde 3

Kararsız: 0,8