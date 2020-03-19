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Seçimin ertelenmesi ivedilikle komiteye gönderildi

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Seçimin ertelenmesi ivedilikle komiteye gönderildi
Seçimin ertelenmesi ivedilikle komiteye gönderildi

Nisan’da yapılması planlanan, ancak koronavirüs tehlikesi nedeni ile ertelenmesi gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde görüşülecek.

Cumhuriyet Meclis’i Nisan’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi gündemi ile toplandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplanan Meclis’te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde siyasi parti başkanları ile görüşülecek.

Komitede görüşülmesinin ardından Genel Kurul’da oylanacak.

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