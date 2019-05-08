  • BIST 90.103
  • Altın 255,085
  • Dolar 6,1796
  • Euro 6,9186
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

'Seçimin iptal gerekçeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

»
HDP’nin 'İstanbul seçimlerinin iptal kararına gerekçe olan iddiaların araştırılması' talebiyle TBMM'ye sunduğu önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
'Seçimin iptal gerekçeleri araştırılsın' önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

HDP'nin YSK'nİn İstanbul seçimlerini iptal etme kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması için TBMM'ye sunduğu araştırma önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

HDP'den yapılan açıklamada, "AKP ve MHP'nin iddiaların araştırılması talebini reddetmesi, bu kararın gayri meşruluğu bir kez daha ispatlamıştır" denildi. 

HDP grup başkan vekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç'un İstanbul seçimlerinin iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması için TBMM'ye sunduğu ve AKP ile MHP'nin oylarıyla reddedilen önergede, "YSK'nin 31 Mart İstanbul seçimlerine dair 6 Mayıs 2019 tarihli iptal kararına gerekçe olan iddiaların tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci İçtüzüğün 104'üncü ve 105'inci Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz" denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'den YSK'ye başvuru: Erdoğan'ın mazbatası da iptal edilsin08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:58
  • Flaş... The Guardian, AKP’lilere aktarılan milyonları yazdı08 Mayıs 2019 Çarşamba 12:33
  • Cumhurbaşkanlığı yetkilisi İmamoğlu’na destek veren sanatçıları fişledi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:31
  • Bahçeli: YSK milletin yüreğine su serpti08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:28
  • İmamoğlu; dolardan bile hızlı yükseldi08 Mayıs 2019 Çarşamba 11:09
  • Mersin Barosu: YSK halkın iradesine, demokrasiye, hukuka darbe yaptı08 Mayıs 2019 Çarşamba 09:52
  • Polimetre’den 23 Haziran öngörüsü: “AKP+MHP+HDP” ittifakı kurulmazsa İmamoğlu 1 milyona yakın farkla kazanır07 Mayıs 2019 Salı 23:05
  • Yeşim Salkım: Gülben Ergen kocama da ortaktı07 Mayıs 2019 Salı 22:06
  • Seçim günü Bodrum'a kar yağacak07 Mayıs 2019 Salı 20:23
  • Rus basınında İstanbul seçimlerinin iptali kararı: Nasıl yani, mümkün müydü ki böyle bir şey?07 Mayıs 2019 Salı 19:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti