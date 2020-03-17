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Seçimler 6 ay erteleniyor

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesine yönelik Meclis tarafından çalışma yapılması kararlaştırıldığını açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te ertelemeye ilişkin çalışma yürütüleceğini ifade etti.
Seçimler 6 ay erteleniyor

Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantı sonrası basına açıklama yapan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, esas konunun CoronaVirüs’e bağlı sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılıp yapılmamasının değerlendirildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 6 aylık bir süre ertelenmesine yönelik Meclis tarafından çalışma yapılması kararlaştırıldığını açıklayan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis’te ertelemeye ilişkin çalışma yürütüleceğini ifade etti.

Alınan tedbirlerle hastalığın önüne geçileceği ön görüsü ile ertelemenin de değerlendirildiğini ifade eden Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin gereken kararın üretilmesi için yakın zamanda toplantıya çağrılacağını da kaydetti.

Bu konuda Meclis’te bir karar üretilmesi gerektiğini söyleyen Başkan Uluçay, hemen bu konudaki hazırlığın başlayacağını belirtti, milletvekillerinin onayı ile de seçimin ertelenebileceğini ifade etti.

 

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