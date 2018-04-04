"Seçimler bitti, Hükümet kuruldu.... Merkez Bankası Başkanı neden atanmıyor?"

Seçimler bitti, Hükümet kuruldu.... En son Ağustos 2017'de sorduğumuz bu soruyu yeni Hükümet'e de tekrarlamak zorunda hissediyoruz... İşte o açıklama;

KKTC Merkez Bankası (41/2001) Yasası’nın 10. Maddesi gereğince, Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Başbakan tarafından atanır. Hal böyleyken, yaklaşık dört aydan beridir bu önemli kuruma bir atama yapılmamıştır. Kuzey Kıbrıs’taki finans sektörünün kontrol ve denetlenmesinden sorumlu olan bu kurumun başkanlığına, aradan uzun bir süre geçmesine rağmen atama yapılmaması hayret ve endişe vericidir. Özellikle son haftalarda, bazı yerel bankalarla ilgili olarak basında yer alan çarpıcı haberlerden sonra, Merkez Bankası’nın görevini yerine getirip, gerekli önlemleri alması bir o kadar daha önemli hale gelmiştir.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine şu soruları yöneltmek istiyoruz:

KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı’nın kimin tarafından atanabileceğini biliyor musunuz?

Son dört ay içerisinde; geçici personel ve üst kademe yöneticileri atamaktansa, finans sektörü için en önemli kurumun başkanını atamak neden aklınıza gelmedi?

Bakanlar Kurulu toplantılarında şaibeli olarak aldığınız; vatandaşlık verme, yurtdışı gezilerini onaylama ve su kuyusu açma izinleri gibi yüzlerce kararın Merkez Bankası Başkanı’nın atanmasından daha önemli olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Bakanlar Kurulu’nun görevi toplumun genelini ilgilendiren konularda öncelikli olarak kararlar almak olmalıdır. Sadece yandaşlara ve kendisine yakın zümrelere avantaj sağlıyor olmak, ne yasalarla ne de etik değerlerle bağdaştığı gibi, halkın kurumlara olan güvenini de derinden sarsmaktadır.

Toparlanıyoruz Hareketi olarak, kendi irademize bağlı bir gelecek ilkesinden ayrılmadan; başta Başbakan ve Başbakan Yardımcısı olmak üzere, tüm Bakanlar Kurulu üyelerini, görevlerini derhal yerine getirmelerine davet ederiz.

Toparlanıyoruz Hareketi