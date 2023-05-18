  • BIST 4.652,80
  • Altın 1258.615
  • Dolar 19.7856
  • Euro 21.3954
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAChatGPT’nin patronu yapay zekâ konusunda uyardı: “Endişeliyiz”

Seçimlerde sandık kurulu başkanlarına bin 800, sandık kurulu üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak

» »
25 Haziran'da yapılacak ara seçimlerde görev alacak sandık kurulu başkanlarına bin 800, sandık kurulu üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak.
Seçimlerde sandık kurulu başkanlarına bin 800, sandık kurulu üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak

25 Haziran 'daki ara seçimlerde sandık görevlilerinin alacağı ücretler ve ek mesai oranları belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, seçim günü sandık kurullarında görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL + gelir vergisi, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL + gelir vergisi ödeme yapılmasına karar verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Cumartesi günü oy verme işlemi başlıyor18 Mayıs 2023 Perşembe 09:48
  • KTOEÖS, Gazimağusa okullarında grev ve eylem yapacağını açıkladı18 Mayıs 2023 Perşembe 09:15
  • Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki savaş gemisi KKTC limanlarında ziyarete açılacak18 Mayıs 2023 Perşembe 08:58
  • Çavuşoğlu: Sendikalar, Öğretmenler (Değişiklik) Yasası'nda neye karşı olduklarını söylemeli18 Mayıs 2023 Perşembe 08:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Boğazköy GKK Karargahı’nda mücahitlerle bir araya geldi17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:53
  • Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:48
  • CTP’ni̇n adayı Sami Özuslu17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:48
  • Sağlık Bakanlığı: Taramalara katılan 4 bin 192 kişinin yüzde 30’unda hipertansiyon görüldü17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:54
  • TDP Milletvekili Adayı Tacan Reynar Kıbrıs Net Haber’de Prof. Dr. Mustafa İlkan'ın konuğu oldu17 Mayıs 2023 Çarşamba 17:31
  • Gönyeli Alayköy’de yenilikçi WALS metodu ile sivrisinek mücadelesi gerçekleştiriyor17 Mayıs 2023 Çarşamba 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti