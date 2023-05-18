Seçimlerde sandık kurulu başkanlarına bin 800, sandık kurulu üyelerine bin 400 TL ödeme yapılacak

25 Haziran 'daki ara seçimlerde sandık görevlilerinin alacağı ücretler ve ek mesai oranları belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Bakanlar Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca, seçim günü sandık kurullarında görev yapacak sandık kurulu başkanlarına 1.800 TL + gelir vergisi, sandık kurulu üyelerine 1.400 TL + gelir vergisi ödeme yapılmasına karar verdi.
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