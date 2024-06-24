Seçimlerden Önce Iain Duncan Smith, Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuş çağrısını yineledi

İngiltere’de 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek olan erken genel seçimler öncesinde, iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, İngiltere'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğrudan uçuşların düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Muhafazakar Parti Milletvekili Iain Duncan Smith, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs'taki mevcut durum, Chingford ve Woodford Green bölgelerindeki seçmenlerim olan birçok Kıbrıslı Türk için ciddi zorluklar yaratmaktadır. Türkiye hariç tüm uluslararası toplum ile uyumlu olarak, Birleşik Krallık, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir devlet olarak tanımamaktadır. Sonuç olarak, Kuzey Kıbrıs uluslararası izolasyonla karşı karşıya kalmakta ve diğer ülkelerden doğrudan uçuşlar üzerinde kısıtlamalar bulunmaktadır.

Bu nedenle, bir süredir Kuzey Kıbrıs'a doğrudan uçuşlar için kampanya yürütüyorum. Şu anda Ercan Havalimanı (LCEN), Kuzey Kıbrıs’ın ana merkezi olarak hizmet vermektedir. Güney Kıbrıs doğrudan uçuşların avantajlarından faydalanırken, Kuzey Kıbrıs sadece bir veya iki duraklamalı uçuşlar sunabilmekte ve bu da seyahat edenleri rahatsız edici ara duraklara zorlamaktadır. Doğrudan uçuş çağrım, Kuzey Kıbrıs'taki mülklerini düzenli olarak ziyaret etmek ve yaşlı akrabalarına destek olmak zorunda olan Türk-Kıbrıslı kökenli seçmenlerim için bir destek niteliğindedir.

Ben ve bir grup parlamenter tarafından defalarca dile getirilen endişelere rağmen, Birleşik Krallık Hükümeti’nin doğrudan uçuşlar konusundaki tutumu değişmemiştir. Birleşik Krallık ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuşların yetkilendirilmesi konusunda hâlâ bir plan bulunmamaktadır. Bu konuyu Türk-Kıbrıslı seçmenlerim adına Hükümetle birkaç kez gündeme getirdim. Dışişleri Bakanlığı, Ercan Havalimanı'nın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından uluslararası bir havalimanı olarak tanınmadığını ve bu nedenle Birleşik Krallık Hükümeti'nin Kuzey Kıbrıs yönetimiyle bir Hava Hizmetleri Anlaşması müzakere edemediğini, bu durumun doğrudan uçuşların yeniden başlamasını engellediğini açıklamıştır.

Anladığım kadarıyla, Ulaştırma Bakanı'nın tavsiyesi üzerine, bir Birleşik Krallık güvenlik şirketi Ercan Havalimanı'nı incelemiş ve havalimanının Birleşik Krallık güvenlik standartlarına ulaşması için önerilerde bulunmuştur. Ancak, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin havalimanının gerekli güvenlik standardını karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için yapılan ek denetimlere izin vermemesi hayal kırıklığı yaratmıştır.

Böylesine adaletsiz ve kısıtlayıcı bir seyahat yasağının sona erdiğini görmek için artık vakit gelmiştir. Chingford ve Woodford Green bölgesinin bir kez daha Milletvekili olarak seçilmem halinde, Birleşik Krallık ile Kuzey Kıbrıs arasında doğrudan uçuşlara izin verilmesi ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası toplumdan daha fazla izole olmalarının önlenmesi için Hükümete çağrıda bulunmaya devam edeceğim.”

İngiltere’de 4 Temmuz'daki genel seçimler öncesi, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Dr Muhammet Yaşarata ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekler Konseyi Başkanı Kenan Nafi önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:

"Iain Duncan Smith’in Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar için her daim çağrıda bulunmasını büyük bir takdirle karşılıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda maruz kaldığı izolasyon, halkımızın günlük yaşamını zorlaştırmakta ve ekonomik gelişimimizi olumsuz etkilemektedir. Smith’in bu konudaki kararlılığı ve sürekli mücadelesi, Kıbrıslı Türklerin haklarını savunma konusundaki samimiyetini ortaya koymaktadır.

4 Temmuz’da gerçekleşecek olan genel seçimde Iain Duncan Smith’in yeniden seçilmesi, Kıbrıslı Türklerin izolasyonunun sona ermesi ve daha adil bir ulaşım hakkı için önemli bir adım olacaktır. Doğrudan uçuşların sağlanması, sadece seyahat kolaylığı açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bağlarımızın güçlenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır.

Iain Duncan Smith, Kıbrıslı Türk toplumunun dostu ve savunucusu olarak her zaman yanımızda olmuştur. Kendisine bu mücadelesinde tam destek veriyorum ve İngiltere'deki Kıbrıslı Türk seçmenlerimizin de Duncan Smith’e destek vermesini içtenlikle diliyorum. Birlikte çalışarak, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması ve daha adil bir dünya düzeni için adım atılması gerektiğine inanıyorum."

İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Dr Başkanı Muhammet Yaşarata:

"Iain Duncan Smith, Kıbrıslı Türk toplumunun sesini duyuran ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı bir milletvekilidir. Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar için yaptığı kampanyayı yürekten destekliyorum. Duncan Smith’in bu konudaki kararlılığı, Kıbrıslı Türklerin uluslararası arenada hak ettikleri konuma ulaşmaları için çok önemlidir.

Kıbrıslı Türkler, uzun yıllardır izolasyon altında yaşamakta ve bu durum ekonomik ve sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Direkt uçuşların sağlanması, Kıbrıslı Türklerin dünya ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacak, aynı zamanda ekonomik gelişime büyük katkı sunacaktır.

İş dünyası açısından da doğrudan uçuşların sağlanması büyük avantajlar getirecektir. Kuzey Kıbrıs'taki iş adamları ve girişimciler, uluslararası pazarlarla daha rahat ilişki kurabilecek, iş hacimlerini artırabilecek ve yeni fırsatlar yaratabileceklerdir. Bu nedenle, Iain Duncan Smith’in bu mücadelesini desteklemek hepimizin görevidir."

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekler Konseyi Başkanı Kenan Nafi:

"Iain Duncan Smith’in Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşlar için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Kuzey Kıbrıslı Türklerin yaşadığı izolasyonun sona erdirilmesi ve daha adil bir seyahat hakkı elde etmeleri için gösterdiği çaba, onun ne kadar kararlı ve güçlü bir temsilci olduğunu kanıtlamaktadır.

Smith, Kıbrıslı Türkler için yıllardır çalışmakta ve onların sorunlarını gündeme getirmektedir. Kuzey Kıbrıs’a direkt uçuşların sağlanması, Kıbrıslı Türklerin dünya ile daha kolay ve hızlı bir şekilde bağlantı kurmasına olanak tanıyacak, ekonomik ve sosyal gelişime katkıda bulunacaktır. Ayrıca, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin memleketleri ile olan bağlarını güçlendirecek, aile ve arkadaş ziyaretlerini kolaylaştıracaktır.

Smith’in bu konudaki kararlılığı ve azmi, Kıbrıslı Türk toplumunun hak ettiği desteği görmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Kendisinin sürekli olarak bu konuyu gündeme getirmesi ve hükümet nezdinde çözümler araması, Kıbrıs Türk toplumunun sesini duyuran bir milletvekili olarak ne kadar değerli olduğunu göstermektedir."