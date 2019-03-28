Seçimlere günler kala tuvalet açılışı yaptılar

Seçimlere günler kala yapılan tuvalet açılışı, sosyal medyada gündem oldu

Trabzon'un Araklı ilçesinde Belediye Başkanı'nın seçimlere günler kala yaptığı tuvalet açılışı, sosyal medyada gündem oldu.

31 Mart seçimlerine günler kala belediye başkan adaylarının çalışmaları da son hızla devam ediyor. Tekrar aday gösterilen belediye başkanları da fırsat buldukça açılışlar yaparak seçmenlerinin karşısına daha etkili çıkmaya çıkıyor.

TUVALET AÇILIŞI

Sözcü'nün haberine göre Trabzon Araklı'nın AK Partili Belediye Başkanı Recep Çebi ve AK Parti İlçe Başkanı Şaban Bıyık'ın birlikte yaptıkları açılış ise sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Çebi ve Bıyık ilçede yeni yapılan umumi tuvaleti birlikte açarak hizmete sundu.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİ KONUSU OLDU

Vatandaşların açılışa ilişkin fotoğraflara "Yapımı sır gibi saklanan yerli ve milli tuvalet yapmışlar", "Kemal Sunal filmine döndü ülke güleriz ağlanacak halimize" gibi yorumlar yaptıkları gözlendi.