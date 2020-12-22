“Seçimlere müdahale” araştırılması, iktidarın oylarıyla reddedildi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Milletvekilleri tarafından sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” 25 ret oyuyla reddedildi.

İktidar partilerine mensup tüm vekillerin yanı sıra, HP'den istifa eden 3 Milletvekili oylamada “ret” yönünde oy kullandı, 20 vekil ise araştırma komitesinin açılmasına yönelik “kabul” oyu verdi.