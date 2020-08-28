Seçimlere resmen yeniden aday olan Trump'tan rakibi Biden'e sert eleştiriler: Sosyalizmin Truva Atı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, partisi tarafından önümüzdeki başkanlık seçimlerine resmen yeniden aday gösterilmesinin üzerine Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada rakibi Joe Biden'a ağır eleştiriler yöneltti.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 günlük Cumhuriyetçi Parti Kurultayının kapanış etkinliğinde Donald Trump, "Bugün, şükran ve sonsuz iyimserlikle dolu kalbimle, ABD başkanlığına adaylığımı kabul ediyorum" sözleriyle konuşmasına başladı.

Başkan, "aşırı solcu" olmakla suçladığı Demokrat Parti'nin başkan adayı hakkında, "Joe Biden'ın geçtiğimiz 47 yılda neden olduğu zararı dört yıldır gidermeye çalışıyoruz. Daha önce hiçbir dönemde seçmenler iki parti, iki görüş, iki felsefe veya iki ajanda arasında bu kadar net bir ayrıma maruz kalmamıştı" ifadelerini kullandı.

Trump'ın konuşması, ülkede karışıklıkların sürdüğü bir döneme denk geldi. Geçtiğimiz günlerde Wisconsin eyaletinde Joe Blake isimli siyahi Amerikan vatandaşının polis tarafından vurulmasının yankıları sürerken Trump, Joe Biden'ın polise aktarılan bütçeyi kısacağını öne sürdü.

Demokrat Biden'a ağır eleştiriler

Cumhuriyetçi Parti Kongresi'nin dördüncü gününde yaptığı kapanış konuşması bir saatten uzun süren Trump, "Biden'ın Amerikasında kimse güvende olmayacaktır" şeklinde konuştu.

Demokratların ve Biden'ın ABD'nin birçok değerini yerle yeksan edeceğini savunan Trump, "Biden sosyalizmin Truva Atı" dedi.

Trump, "Joe Biden zayıf. Emirlerini liberal riyakarlardan alıyor. Bu kişiler, enkaz alanından kaçarken, kentlerini yerle bir eden insanlar" eleştirisinde bulundu.

Trump'ın suçlamalarını reddeden Demokrat Joe Biden ise başkana Twitter üzerinden cevap verdi.