Seçkin Piriler açıkladı: Kaan ve Kıvılcım ilişkisi bitti

Cihangir'de Kıvılcım Ural ile bir mekanda pişti olan eski manken Seçkin Piriler eski kocası ve sevgilisi hakkına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fashion Week defilelerini, izlemeye gelen Piriler, uzun süre sonra ilk kez konuştu.

Pişti hakkında, ‘Orası bir kafe onu içeride görmedim zaten, öyle eğlenme veya görme durumu yok, zaten kadın gazetecilere kendi haber veriyor amacı reklam olmak, ben olaydan habersizim, bakın göreceksiniz ben bir ay veriyorum, bir ay sonra ilişkileri bitecek, bu kadın o yolda, reklam yolunda, Kaan'ı da bırakacak, sonra başka biriyle reklam için uğraşacak, kim bilir Kaan'ın arkasından da neler söyleyecek” dedi.

“BİR YERLERE GELMEK İÇİN KİMSEYİ KULLANMADIM”

Kıvılcım Ural'ın Kaan Tangöze ile yaşadığı aşk hakkında “ İhanet tek kişinin yaptığı bir şey değildir” açıklamasını soran muhabirlere eski manken,” Ben Seçkin Piriler'im, yıllardır bu piyasada olan bir insanım. Kimseyi kullanmadım bir yerlere gelmek için, biz Kaan ile beş yıl flört ettik ve bir kare bile fotoğrafımız yok bunu iyi düşünmek lazım, ama diğer insanlar dikkat ederseniz 1.5 yıldır magazinde. Ben nasıl bir karaktermişim başkaları nasıl karakter, ben başka bir karakterim. Zaten benim yaşadığım iki kişilik bir olay bunu bir arada yaparak beni aldattılar” şeklinde cevap verdi.

Sohbet ilerledikçe konuşmasının şiddetini arttıran Piriler, “Ben aslında hala Kaan'ı unutamadığım gibi konulardan çok rahatsız oluyorum. Ancak gözüme sokuluyor ve soru soruluyor, ama bazı sorular öyle bir bam telime vuruyor ki içimden cevaplamak geliyor. Benim iki tane çocuğum var ve karşı taraf tarafından kullanılıyoruz. Bugün ben kullanılacağım, yarın Kaan'ı kullanacak, ondan ayrılacak başkasını kullanacak, bu belli bir şey, bu bilerek yapılan bir şeyi Kaan'da kullanılıyor bunlar hoş değil gerçekten. Ben çok büyük acılar çektim ve buna rağmen var olmaya çalışıyorum ama birileri karşıma geçip gazetecilere haber veriyor, beni kullanıyor” dedi.

“ONLARIN İLİŞKİSİ BİTTİ”

Bir gazetecinin Piriler'in konuşması üzerine Kaan Tangöze ve Kıvılcım Ural'ın ilişki durumunu sorması üzerine, “Benim öngörülerim iyidir, ben onların ilişkilerinin bittiğine inanıyorum, o birkaç kere zorla Kaan'ı sizin karşınıza çıkarır, size de haber verir, reklam yapmak için, ben Kaan'la on sene aynı yastığa baş koydum, çok iyi biliyorum onların ilişkisi bitti istediği kadar zorlasın” şeklinde cevap verdi.

“YUVA YIKANIN YUVASI OLMAZ”

Yaşadığı ihaneti hatırlamak istemediğini söyleyen manken, “Sadece çocuklarım için bazı şeylere katlanıyorum. O isimle yan yana anılmaktan çok rahatsız oluyorum, bende etten kemikten bir insanım, o insan benim için yuva yıkan kadın; yuva yıkanın yuvası olmaz. Ben lohusayken bunları bana yaşatan kadın o, bu arada Kaan benden asla ayrılmak istemedi, o istediği kadar konuşsun benim evliliğim onun yüzünden bitti” dedi.

“KIVILCIM KELİMESİNİ DUYMAK İSTEMİYORUM”

Muhabirlerin ‘Kıvılcım denince ne hissediyorsun?’ demesi üzerine Piriler, “Bana bu kelimeyi söyleme, lütfen duymak istemiyorum, sinir oluyorum, gitmiş utanmadan açıklama yapıyor, ben olsam bir kadını üzdüğüm için üzülürüm, ben aynı değilim onlarla” şeklinde cevap verdi. Kaan Tangöze ile yaşadığı aşk hakkında, “Ben hayatımda bir tek Kaan'a aşık oldum, diğerleri gibi bir ona bir buna aşık olmadım” diyerek eski kocasını ne kadar çok sevdiğini vurguladı.