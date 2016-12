Seçmeceler…

Kıbrıs'ın en köklü Türk kasabası Lefke en nihayet ite kaka ilçe oldu…Lefkelilerin eşeğini önce kaybettirdiler, 40 sene sonra buldurdular!

Neme lazım, icraatlarını ve siyaset tarzını hiç beğenmesem de Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün bu konuda çok ciddi bir katkısı var, bir Lefkeli olarak Lefke bölgesinin değerini en azından bildiğini ve bu işi popülizm uğruna değil de yıllar yılıdır gasbedilen hakların hak sahiplerine iadesi uğruna desteklediğini gösterdi…

Geriye kalanlar da, başta CTP olmak üzere, sırf Hüseyin Özgürgün'ün hanesine tek taraflı artı yazılmasın, yazılacak artıdan pay kapsın diye kraldan çok kralcı kesildi…

Sormazlar mı adama, biz yıllar yılıdır Lefke'nin ilçe olması gerekir, Lefke yöresinin hakları siyasi rant uğruna gasbedilmiştir derken en sert muhalefeti önce CTP'den, sonra UBP'den görürdük, Özgürgün'ün UBP'ye başkan olmasıyla UBP'nin Lefke'ye bakış açısı değişti, aynı anda CTP'nin de değişti, DP'nin de ister istemez değişti, neden acaba!!!

*****

Bir CTP klasiği daha…UBP (CTP döneminde batırılan ve hala içimizde bir uhde olarak kalan) rahmetli KTHY'nin çalışanlarına bir kıyak çekmeye kalkıştı, DP karşı çıktı, ki bence haklı gerekçelerle karşı çıktı, CTP ise yıldırım hızıyla UBP'nin can simidi oldu…

Bu memlekette iki kurum cevizcinin çuvalından oynanan oyunlarla batırıldı, biri çıkarıldı, diğeri dipte kaldı: Biri KTHY'dir, öteki de DAÜ'dür…

Her ikisinin de bu hallere gelmesinde, her ikisinin de siyasilerin rant çiftliği haline getirilmesinde en önemli sorumluluk, sorunlara ciddiyetle eğilmeyen, söylediğinin tam tersini yapan ve popülizmle rant çarklarına teslim olan CTP'ye aittir…

*****

Nerdesiniz lafgüzarlık ebesi sendikacıklar!!!

Hükümet 13. maaşı ödedi, arkasından da elektriğe okkalı bir zam çaktı…

Kaşıkla verdi, kepçeyle alıyor, amma ve lakin, başta her haltın içine balıklama dalan, ancak giriştiği her işi yüzüne gözüne bulaştırmada şampiyonluğu kimselere kaptırmayan KTÖS olmak üzere, sendikacıklardan sadece mırın kırıncıklar…Lafgüzarlık ebesi olmakla bu memlekette peynir gemisi yürüseydi, Hollanda buraya peynir fabrikası kurardı, sizi de fabrika bacası temizleyicisi yapardı!

Hade bakalım, çocukları bir daha ayartın da Başbakanlığı ve Meclis'i bombardımana tutun, polislerin kafalarına taş değil, bu sefer molotof kokteyli attırın, kadın polisleri da tekmelerle değil, gusbo saplarıyla dövün, daha muhteşem bir gösteri olur!

*****

Gezici diye bir veyvodo var ortalıkta dolaşan, hazır gelmişken kendilerine Kıbrıs halk dil dağarcığından bir kelime de öğretelim: Veyvodo: Ortalıkta serkeşçe, başıboş bir şekilde dolaşan, kime bulaşacağı belli olmayan ama hep birilerine bulaşması beklenen! (Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelen, Türkçe'de ise Osmanlı'dan kalan bir alışkanlıkla "başkaları üzerinde baskı kuran, zorlama yapan" anlamında kullanılan "Voyvoda" ile karıştırılmasın, bizimkisi kendine has ve farklı bir uyarlamadır).

E, adamın adı üstünde…Gezici…Gezer tozar, atar tutar, sözüm ona, güya anket yapar!

Nasılsa, burası sorma gir hanı ya, adam benim memleketime elini kolunu sallaya sallaya gelir, istediği gibi girer çıkar, zırvalar, saçmalar, kapar parayı, düdüğü çalar…

Yine gelmiş (nasıl ve neden gelmişse, kim getirmişse), marifetlerini sergilemiş, algı yönetimi derdine düşmüş, anket yapmış, bu ankette Kudret Özersay'ın Halkın Partisi birinci çıkmışmışmış…Bol bol -mışlar, -muşlar…

Sevgili Mert Özdeş'in programına da çıkmış, tık tık saydırıyor Gezici şirketi sahibi Murat Gezici… bol bol döktürüyor, sonra bir anda, ağzındaki baklayı çıkarıyor ve kendi ayağına kurşunu sıkıveriyor…

Programın 7,52 dakikasında geçmiş cumhurbaşkanlığı seçiminde "bir adayla çalıştıklarını" söyleyiveriyor…

Sanki bilmezdik da! Amma ve lakin, iyi ki kendisi itiraf etti ve böylesi bir itiraf, Gezici anket şirketinin ciğerinin kaç kuruşluk olduğunun ve kimlere nasıl hizmet ettiğinin, KKTC'de manipülasyon amaçlı bulunduğunun en açık itirafı oldu!

Yasaların ve siyasetin bir tamam işlediği bir ülkede olsaydık eğer, bu "çok bilmiş" anket şirketinin ve sahibinin canına okurlardı: Çağdaş bir ülkede hiçbir anket şirketi hakkında araştırma yaptığı şahısların, kurumların, kuruluşların yazılı iznini almadan yaptığı araştırmanın sonucunu kamuya açıklayamaz! Açıklarsa, yasalar anında işlemeye başlar, anasından emdiği süt burnundan didik didik getirilir!

Sen bir cumhurbaşkanı adayıyla çalıştığını söyleyeceksin, sonra da bağımsızlıktan, güvenirlikten, şeffaflıktan bahsedeceksin!

Üstelik de, 400 bini aşkın yerleşik bir nüfusun yaşadığı yerde bin bilmem kaç kişi ile görüşme yapacaksın ve 400'de 1'i temsil eden kesimden aldığın cevapları geri kalan 399'un cevabıymış gibi göstereceksin, bilimden bahsedeceksin…

Yürrü de ense traşını görelim derler adama!

Hadi hodri meydan, git de KKTC'de uyguladığın yöntemi Yunanistan'da, Suriye'de, İngiltere'de, Amerika'da, Suudi Arabistan'da yap…

Hadi hodri meydan, git Türkiye'nin Güneydoğu'sunda mevcut hükümet hakkındaki görüşleri içeren bir anket yap da AKP aleyhtarı bir sonuç çıkarsa, yayınla da görelim…

Hadi git de boyunun ölçüsünün kaç milim olduğunu görelim bakalım!

Bu arada, bu şirket buraya gelip de nasıl iş yapıyor, nasıl gelir elde ediyor, elde ettiği gelirin vergisini ödüyor mu, hangi cevizcinin çuvalından oynuyor, kazancının hesabını soran var mı!

Kimse, "sen kimsin ki buraya gelip kafana göre anket yapıyorsun, kafana göre sonuç yayınlıyorsun, üstelik de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir adayı desteklediğini beyan ediyorsun, kimden ödenek alıyorsun" diye soran yok mu!

*****

Hristofyas ağzından baklayı çıkardı!

11 Temmuz 2011'de Mari'deki RMMO deniz üssünde yaşanan ve yarım atom bombası çapında bir güçle ortalığı kasıp kavuran patlamada insan parmağı olduğu şüphesi varmış!

Günaydın yani!

Yüreğiniz yiyorsaydı, bunu o zaman söyleseydiniz…Biz söyledik, yazdık, bas bas bağırdık, bu iş buram buram sabotaj kokuyor diye!!!

O patlamanın olmasından bir hafta önce Rum tarafı Türkiye'ye ve ABD'nin bölgedeki emperyalist politikalarına karşı fena halde horozlanmıştı, ve her horozlandığında da başına bir şey gelmesi adetten olmuştu…

Bu durum zaten adettendir, bölgemizde sayısız örneği vardır…En yakındaki örneği verelim: Ne zaman ki AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgiden çıkmıştır, o zaman Türkiye'nin başına gelmeyen kalmamıştır! Tesadüf canım!

Bu sefer de bir "kaza" oldu, tonlarca mühimmat ve barut aynı anda havaya uçtu, ortaya çıkan enerji nerdeyse yarım atom bombasına denkti…

Üstelik de patlama olduğu sırada, yaz olmasına rağmen, nem oranı fena halde yüksekti ve barutu kibrit çaksan bile öyle kolay kolay tutuşturamazdın!

*****

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan artık parmağının arkasına saklanmıyor, ABD'nin Ortadoğu'da, özellikle Suriye'de yediği haltları cesaretle ifşa ediyor…

ABD ise anında cevap veriyor, "yok öyle bir şey" diyor, dalga geçerek…

Dünyanın gözünün içine baka baka, Allah bilir kaç yüzbin ton cephane ve mühimmat Türkiye'nin güneyine yıllar yılı taşındı, uçaklarla atıldı, PKK hedef saptırma amaçlı kullanılırken PYD tam teçhizatlı ve Amerikan askerleri tarafından eğitilen bir orduya dönüştürüldü, IŞİD başta Irak ve Libya olmak dünyanın dört bir tarafında organize edildi, Türkiye'nin güney sınırı tam bir kuşatmaya alındı, Türkiye de defalarca içine yerleştirilen Truva Atları tarafından vuruldu da vuruldu, tam bir vahşet ve terör dalgası yaratıldı…

"Yok öyle bir şey diyorlar, biz bunları internet oyunu filan sandık diyorlar, amma ve lakin, şu andaki muhterem başkanları Obama yedikleri haltları da Washington'un resmi devlet televizyonunda bol keseden döktürmekte bir sakınca görmüyor (hesabını kim soracak ki), Hillary Clinton da ondan aşağı kalmıyor," mücahidinleri yaratmak ve onları silahlandırmak bizim parlak fikrimizdir" diyor…Merak edenler baksın (https://www.youtube.com/watch?v=8k-lxJSsJho…Obama is going to be removed for high treason)…

Türkiye iktidarı uyandı, ama biraz geç uyandı, şeytana pabucunu tersine giydirenlerle aşık atmanın bir bedeli olduğunu ancak anladı!

Durumun daha iyi anlaşılmasına yarayacak bir soru: IŞİD Irak'ta, Türkiye'de, Mısır'da, Libya'da, Suriye'de var…Ancak İran'da, Ürdün'de, Suudi Arabistan'da, İsrail'de, Filistin'de yok! Neden acaba?

Cevabını bilene kafadan ve rafadan yumurtalı on puan!