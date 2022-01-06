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Seçmenler, 23 Ocak’ta Nerede Oy Kullanacağını İnternet Üzerinden Öğrenebilecek

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Seçmenler, 23 Ocak’ta Nerede Oy Kullanacağını İnternet Üzerinden Öğrenebilecek
Seçmenler, 23 Ocak’ta Nerede Oy Kullanacağını İnternet Üzerinden Öğrenebilecek

Seçmenler, 23 Ocak’ta nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebilecek.

Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerindeki “Nerede oy kullanacağım”  uygulamasıyla nerde oy kullanacağı bilgisini edinilebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 numaralı duyurusu şöyle:

“Seçmenler yeni kimlik çıkarmışlarsa 10 haneli kimlik kartı numaralarını, yeni kimlik çıkarmamışlarsa mevcut 6 haneli kimlik kartı numaralarını girerek, nerede oy kullanacaklarını öğrenebileceklerdir. Bu şekilde sonuç alınamaması halinde, 10 haneli yeni kimlik kartı çıkarılmış olsa dahi, olası bir teknik sorun nedeniyle yeni kimlik kartı numarası sisteme kaydedilmemiş olabileceğinden 6 haneli kimlik kartı numarasını girerek, nerede oy kullanacaklarını kontrol edebilirler.”

Buna rağmen seçmenler yine bilgi edinemezse şu telefon numaralarından veya e-mail adreslerinden Yüksek Seçim Kuruluna veya İlçe Seçim Kurullarına ulaşıp bilgi edinebilecek:

e-mail adresleri; ymgenelsekreter@hotmail.com, yskgenelsekreter@hotmail.com               

Telefon numaraları şöyle:

Yüksek Seçim Kurulu: 612 20 06

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 25

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 612 20 40

Girne İlçe Seçim Kurulu: 612 20 56

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 612 20 72

İskele İlçe Seçim Kurulu: 612 20 82

Lefke İlçe Seçim Kurulu: 612 20 98

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