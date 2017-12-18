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Seçmenler YSK web sitesinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek

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Seçmenler YSK web sitesinden nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek
Seçmenler, milletvekilliği erken genel seçiminde nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) web sitesinden öğrenebilecek.

YSK, yürüme engelli seçmenlerin oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla önlemler aldığını da duyurdu ve sandıklarına ulaşmada sorun yaşayabileceğini önceden tespit edecek seçmenlerden 5 Ocak’a kadar telefonla başvuru kabul edileceğini bildirdi.

YSK’dan yayımlanan 18 numaralı duyuruda 7 Ocak 2018’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde vatandaşların http://www.mahkemeler.net  ve http://ysk.mahkemeler.net adresli web sitelerindeki“Nerede oy kullanacağım” linkinden kimlik kartı numarasını girmek suretiyle oy kullanacakları sandık numarasını ve sandık yerini öğrenebilecekleri bildirildi.

YÜRÜME ENGELLİ SEÇMENLER İÇİN ÖNLEMLER

İlçe Seçim Kurullarının yürüme engelli vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırmak amacıyla genel bir takım tedbirler aldığı ifade edilen duyuruda, ancak sandık yerinin üst katta olması veya rampa bulunmaması nedeniyle kayıtlı bulunduğu sandık yerine çıkmasının mümkün olamayacağını önceden tespit eden seçmenlerin, 5 Ocak 2018 tarihine kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu’na ait telefonlara bilgi vermesi halinde ek önlemler alınabileceği kaydedildi.

İlçe seçim kurullarının telefon numaraları şöyle:

“Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu: 227 30 47, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu: 366 40 68, Girne İlçe Seçim Kurulu: 815 72 46, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu: 714 62 31, İskele İlçe Seçim Kurulu: 371 35 95, Lefke İlçe Seçim Kurulu: 714 62 31.”

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