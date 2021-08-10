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Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan hırsız: Kız arkadaşımla tur attım

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Seda Sayan’ın oğlu oyuncu Oğulcan Engin’in motosikleti çalındı. Engin’in motosikletini çalan hırsız, “Beyoğlu’nda kız arkadaşımla tur attım” dedi.
Seda Sayan’ın oğlunun motorunu çalan hırsız: Kız arkadaşımla tur attım

Seda Sayan’ın oğlu oyuncu Oğulcan Engin’in motosikleti çalındı. Engin’in motosikletini çalan hırsız, “Beyoğlu’nda kız arkadaşımla tur attım” dedi.

Geçtiğimiz hafta Beyoğlu Cihangir’de Oğulcan Engin’in motosikleti çalındı. Engin, motosikletiyle cadde üzerinde sahibi olduğu mekana geldi. Üstünde anahtarını unutarak mekana giren Engin’in arkasından durumu fark eden biri motorun yanına geldi. Anahtarı kontaktan çıkardıktan sonra motosikletin sepetini açarak içerisinde değerli şeyler aradı. Ardından motosiklete binerek kız arkadaşıyla hiçbir şey olmamış gibi uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından Oğulcan Engin’in şikayeti üzerine güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis ekipleri, önce hırsızı ardından da kimliğini tespit etti. Çalışmalar sürdüğü esnada çalınan motosiklet, ertesi gün hırsızın kaza yapması sonucu Kasımpaşa’da terk edilmiş halde bulundu.

Aynı gün yakalanan hırsız da emniyetteki ifadesinde, kontak anahtarının motorun üzerinde olduğunu ve kız arkadaşıyla Beyoğlu sokaklarında gezdiği esnada kaza yapması sonucu bırakıp kaçtığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyette çeşitli suçlardan 10 adet kaydı bulunan hırsız, işlemleri tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Motosiklet ise Oğulcan Engin’e teslim edildi. 

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