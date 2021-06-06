Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı (Video) #sedatpeker9

Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı.

(9.BÖLÜM) Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 9. videosu “Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz”u yayınladı.

9. videosunda da mekan değişikliği yapan Peker, video çektiği yerin bulunamaması için arka fonda değişiklik yaptığını söyledi. Video’nun en başında yoklama alan Peker, “Pamukören bugün en büyük işim seninle” dedi.

“DEVLEtE ALEYHİNDE BİRŞEY SÖYLEMEDİM; SADAT’IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARINI SÖYLEDİM”

Peker önceki videosunda SADAT tarafından El Nusra’ya Türkiye’den silah gönderildiğini söylemişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Peker, “Ben devletin aleyhine ne söyledim? hırsızlık yapanları, devlete bağlı olmayan SADAT’ın silahlarını söyledim. Devletin burada yargılanacağı tek şey; sınır güvenliğini sağlayamadığı için, üstüne düşmediği için 300-500 bin euro para cezası” dedi.

Ayrıntılar geliyor…