  • BIST 1.446
  • Altın 524,873
  • Dolar 8,6228
  • Euro 10,5043
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı (Video) #sedatpeker9

»
Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı
Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı (Video) #sedatpeker9

Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı.

(9.BÖLÜM) Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker 9. videosu “Yaşadıkça ve yaşlandıkça değil, direndikçe büyürüz”u yayınladı.

9. videosunda da mekan değişikliği yapan Peker, video çektiği yerin bulunamaması için arka fonda değişiklik yaptığını söyledi. Video’nun en başında yoklama alan Peker, “Pamukören bugün en büyük işim seninle” dedi.

“DEVLEtE ALEYHİNDE BİRŞEY SÖYLEMEDİM; SADAT’IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLARINI SÖYLEDİM”

Peker önceki videosunda SADAT tarafından El Nusra’ya Türkiye’den silah gönderildiğini söylemişti. Bunun üzerine kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Peker, “Ben devletin aleyhine ne söyledim? hırsızlık yapanları, devlete bağlı olmayan SADAT’ın silahlarını söyledim. Devletin burada yargılanacağı tek şey; sınır güvenliğini sağlayamadığı için, üstüne düşmediği için 300-500 bin euro para cezası” dedi.

Ayrıntılar geliyor…

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İYİ Parti lideri Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ortak aday çıkarmalı06 Haziran 2021 Pazar 12:23
  • Sedat Peker: AKP'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler benim06 Haziran 2021 Pazar 09:08
  • Sedat Peker'den 9. video | "Sülü sen Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın, hiçbir şansın yok"06 Haziran 2021 Pazar 08:57
  • Sedat Peker : Bütün gelişmeleri planlıyorum #sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:39
  • Sedat Peker: Belediyelerdeki rüşvet sistemini anlatacağım #Sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:25
  • Sedat Peker 9. Videosunu yayınladı (Video) #sedatpeker906 Haziran 2021 Pazar 08:09
  • Soylu miting yaptı: Temmuzdan sonra ekonomi öyle bir atağa kalkacak ki, Almanya’sı da Fransa’sı da Amerika'sı da çatlayacak, patlayacak05 Haziran 2021 Cumartesi 22:58
  • TBMM Başkanı Şentop, “Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi var” diyen Soylu’dan belgeleri istedi05 Haziran 2021 Cumartesi 17:57
  • Peker, Erdoğan'ın yeğeninin eşi Serdar Ekşi ile yaptığı konuşmayı yayınladı: "Biz hepimiz aileyiz her suçta beraberiz"05 Haziran 2021 Cumartesi 17:49
  • Faili meçhullere dikkat çeken video: #ÇekinTuğlayı 05 Haziran 2021 Cumartesi 15:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti