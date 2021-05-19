Sedat Peker açıklama yapmıştı; 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin son iki bölümünde 'Peker' karakteri yer almadı

Sedat Peker'in 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde kendisine gönderme yapıldığını iddia ettiği 'Peker' karakteri, dizinin son iki bölümünde yer almadı.

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden videolar yayınlamaya başlayan suç örgütü lideri Sedat Peker, bir videosunda ATV'de yayımlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı diziyi gündeme getirerek, diziye kendisine gönderme yapılmak amacıyla 'Peker' isimli bir karakter eklendiğini iddia etmişti.

Sedat Peker dizide kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyerek, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü, 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in yakınındaki, şoförlüğünü de yapan ismin Volkan Bayram olduğu, dizide ise "Volkan" adlı karakterin şoförünün adının "Peker" olması iddiaları güçlendirmişti.

Yeni bölümlerde yer almadı

Peker'in bu konuşmasının ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yayımlanan iki bölümünde de "Peker" adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği diziden "Peker" adlı karakterin çıkarıldığı yorumları yapıldı.