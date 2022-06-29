  • BIST 2.454,98
  • Altın 972.194
  • Dolar 16.6319
  • Euro 17.4332
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeteri Kadar Uyku Uyumamak Kilo Aldırıyor!

Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı

»
Gazeteci Nedim Şener ile tartışma yaşayan suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı
Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı

 Peker, Şener'e yönelik, "Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir" dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı.

Peker, dün sosyal medyadan Nedim Şener'in kendisine 'pislik' dediğini belirterek "Bu kelimeyi düzelt" dedi.

Şener ise sosyal medya paylaşımında, "Sana söyledim bir suç örgütü liderinden özür dilemem. @uzuncavus_ Benimli ilgili olmasa da seni öven o üst düzey AKP’liyi ben de merak ettim şimdi. Tekrar edeyim sana pislik demedim. Sen suç örgütü liderisin ve mutlaka Türk devletine hesap vereceksin" ifadlerini kullandı.

PEKER, SES KAYITLARINI YAYINLADI

Tartışmanın devamında Sedat Peker, Nedim Şener'i etiketleyerek AKP'li Metin Külünk ile görüşmesine ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtları yayınladı.

Peker, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabından yayınladığı ses kaydına, "@nedimsener2010 daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bu gün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın" ifadelerini kullandı.

Peker, şöyle devam etti: "Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Dr. Sedat seni de tedavi edecem. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var. Senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu metin külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (tedavim devam edecek.)"

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Bayram tatili 9 gün... KKTC'de ne olacak?27 Haziran 2022 Pazartesi 21:46
  • Eski Yunanistan Başbakanı Çipras’tan dikkat çeken Erdoğan yorumu: “Üç korkum var…”27 Haziran 2022 Pazartesi 19:13
  • Yunan basını yazdı: NATO Zirvesi’nde Erdoğan’dan sürpriz talep27 Haziran 2022 Pazartesi 17:49
  • TİSK'ten asgari ücret açıklaması27 Haziran 2022 Pazartesi 16:22
  • İstanbul'da Onur Yürüyüşü'nde gözaltına alınan 300'den fazla kişi serbest bırakıldı27 Haziran 2022 Pazartesi 11:44
  • Süpürgenin sesinden rahatsız oldu, kablosuyla 40 yıllık eşini boğdu27 Haziran 2022 Pazartesi 11:36
  • Türkiye'de Meteoroloji Dairesi 'kırmızı alarm' verdi27 Haziran 2022 Pazartesi 11:00
  • KKTC damgası var diye Yunanistan'a alınmadılar...27 Haziran 2022 Pazartesi 10:02
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü26 Haziran 2022 Pazar 13:50
  • TDP Gençlik Örgütü, Ankara Ziyaretini Tamamladı25 Haziran 2022 Cumartesi 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti