Sedat Peker, AKP'li Metin Külünk'e ait olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı

Peker, Şener'e yönelik, "Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu Metin Külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir" dedi.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Külünk ile olduğu iddia edilen telefon görüşmesini yayınladı.

Peker, dün sosyal medyadan Nedim Şener'in kendisine 'pislik' dediğini belirterek "Bu kelimeyi düzelt" dedi.

Şener ise sosyal medya paylaşımında, "Sana söyledim bir suç örgütü liderinden özür dilemem. @uzuncavus_ Benimli ilgili olmasa da seni öven o üst düzey AKP’liyi ben de merak ettim şimdi. Tekrar edeyim sana pislik demedim. Sen suç örgütü liderisin ve mutlaka Türk devletine hesap vereceksin" ifadlerini kullandı.

PEKER, SES KAYITLARINI YAYINLADI

Tartışmanın devamında Sedat Peker, Nedim Şener'i etiketleyerek AKP'li Metin Külünk ile görüşmesine ait olduğunu iddia ettiği ses kayıtları yayınladı.

Peker, 'Deli Çavuş' isimli sosyal medya hesabından yayınladığı ses kaydına, "@nedimsener2010 daha önce senin sadece ismini duymuştum bu yüzden radarıma hiç girmedin. Ancak bu gün itibari ile radarıma girmiş bulunmaktasın. Yazdığın tweetleri okudum. Sana söyleyeceğim tek şey sen psikolojik hastasın. Ergenekon sürecinde ki yükü taşıyamamışsın" ifadelerini kullandı.

Peker, şöyle devam etti: "Ancak üzülme sen doğru adrese geldin. Ben Dr. Sedat seni de tedavi edecem. Ancak bir doktor olarak zamana ihtiyacım var. Senin hastalığın komplike bir durum. Aşırı kaygı, baskı, sonucunda oluşan bir paranoyan olduğun ilk teşhisim. Mutlu olman için günün anlam ve önemine binaen sana özel bir yayın hazırladım. (diğeri hafif kaldır diye.) Ben senin dediğin gibi bir adam olsaydım Tayyip Bey'in karakutusu metin külünk'ün ricası üzerine Biden görüşmesi öncesi videoları durdurmazdım. Bu ses kayıtları da delilimdir. (tedavim devam edecek.)"