Sedat Peker: Ancak siz yapabilirsiniz, o yüzden size anlatıyorum

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yine 40 yaş altı gençlere seslendi. Peker, HDP'ye başsağlığı dilediği için başlatılan karalama kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda yine 40 yaş altı gençlere seslendi. Peker, HDP'ye başsağlığı dilediği için başlatılan karalama kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Peker'in açıklamaları şöyle oldu:

1-40 yaş altı olan kardeşlerim, HDP il binasına yapılan saldırıda hunharca katledilen Deniz Poyraz isimli kardeşimize Yüce ALLAH’tan rahmet ve başsağlığı dilediğim için bazı kesimler şahsıma kendilerince karalama kampanyası düzenliyorlar.

2-40 yaşından genç kardeşlerim, kurban eti dağıtırken öldürülen 16 yaşındaki Yasin Börü kardeşimiz ölünce onun için de baş sağlığı diledin mi diyorlar. Sadece başsağlığı dilemedim, arayıp ailesini buldum, babası ile dost oldum.

3-40 yaşından genç kardeşlerim, Yasin Börü’nün babasına: Yasin kardeşim hayatta olsaydı ufak kardeşlerinin bir evi olsun onlar o evde rahat yaşasınlar diye düşünürdü, Yasin kardeşimin adına küçük kardeşlerine bir ev alsam kabul eder misiniz dedim.

4- 40 yaşından genç kardeşlerim, Yasin kardeşimizin babası yüce gönüllülük yapıp ev alıp hediye etmemi kabul etti. Bu yazdıklarımı okuyan bazıları Yasin Börü için de başsağlığı dilediniz mi dedikleri için de acaba utanmışlar mıdır?

5-40 yaşından küçük kardeşlerim, ülkemizde yaşanan sorunların gerçek sebebi vefat eden Deniz Poyraz kardeşimizin yarım kalan kahvaltısında gizli. 20 yaşında olan bir kızın kahvaltısı sadece domates ve zeytinden oluşuyor.

6-40 yaşından küçük kardeşlerim, ülke yönetiminde bulunan tüm muktedirlerin, çocuklarının kahvaltısı ise en az 30 40 çeşit üründen oluşmakta. Bu adaletsizliğin giderildiği gün inanın birçok sorun kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

7- 40 yaşından küçük kardeşlerim bu yüzden özellikle size anlatıyorum, bunu ancak siz yapabilirsiniz. 40 yaşından büyük olanlardan yani bizden hiçbir şey olmaz. Psikolojinizi düzgün tutun, sakın oyunlara gelmeyin.