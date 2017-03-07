Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: Gezi'den beterini yaparız

Alman makamların 'Evet' mitingi yapmak isteyenlere yasak koyduğunu ifade eden Peker, 'Hayır' mitinglerin serbest olduğunu vurguladı.
Avrupa'da 'Hayır' mitingi yapanları 'terörist' olarak nitelendiren Sedat Peker, AB'nin Türkiye'de referandumda 'Evet' çıkmaması için 'var gücüyle çalıştığını' iddia etti.
'GEZİ'DEN BETER OLAYLARI YAPABİLİRİZ'
AB ülkelerine uyarıda bulunan Sedat Peker, "Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler" dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.