Sedat Peker, Avrupa'yı hedef aldı: Gezi'den beterini yaparız

Anayasa değişikliği referandum çalışması için Almanya'da toplantı düzenlemek isteyen bakanların programlarının iptal edilmesine Sedat Peker'den tepki geldi. Peker, Twitter'dan paylaştığı videolu mesajda, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini hedef aldı.

Alman makamların 'Evet' mitingi yapmak isteyenlere yasak koyduğunu ifade eden Peker, 'Hayır' mitinglerin serbest olduğunu vurguladı.

Avrupa'da 'Hayır' mitingi yapanları 'terörist' olarak nitelendiren Sedat Peker, AB'nin Türkiye'de referandumda 'Evet' çıkmaması için 'var gücüyle çalıştığını' iddia etti.

'GEZİ'DEN BETER OLAYLARI YAPABİLİRİZ'

AB ülkelerine uyarıda bulunan Sedat Peker, "Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar öğretisiyle yetişen neslimizin Avrupa'nın her noktasında Gezi olaylarından çok daha beter olan şeyleri nasıl yapabileceğimizi, o gün geldiği zaman tam olarak öğrenecekler" dedi.