Sedat Peker ayrıntısı... BAE Dış Ticaret Bakanı'ndan Türkiye değerlendirmesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesi dış basınında gündeminde yer almıştı. Türkiye ile BAE arasındaki son dönemde gelişen ilişkiler ise yeni bir sayfa açma olarak yorumlanıyor.

Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak bulunduğu BAE’de bulunduğu iddia ediliyordu.

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye’nin, BAE’nin uluslararası ticaretteki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. DÜNYA’dan Elif Karaca'nın sorularını yanıtlayan Al Zeyoudi, “Rakamlar iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik işbirliği için güçlü potansiyeli yansıtıyor ve BAE bunu daha da güçlendirme güçlendirme konusunda istekli” dedi.

TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERDE İSTEKLİ

Al Zeyoudi, Türkiye-BAE dış ticaretini rakamlarla değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "BAE’nin uluslararası ticaretteki en önemli ortaklarından biri olan Türkiye 2020’de petrol dışı dış ticaret ortakları arasında küresel bazda 11. sırada yer aldı. Petrol dışı toplam ticaret 2019’a göre yüzde 21 artışla 2020’de yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda, BAE-Türkiye dış ticaretinin yıllık toplam değeri 7 milyar dolar ile 13 milyar dolar arasında değişti. 2021’in ilk yarısına ait öncü veriler, toplam BAE-Türkiye dış ticaretinin 7.2 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Kuşkusuz bu rakamlar daha fazla ticari işbirliği için güçlü potansiyeli yansıtıyor ve BAE bunu daha da güçlendirmek konusunda istekli. Türkiye hem yatırım, ticaret ve ekonomik büyümenin artırılması hem de bölgesel istikrar ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin güvence altına alınması açısından özellikle önemli olduğu düşünülen ülkeler arasında."

KARŞILIKLI YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

"BAE’deki Türk yatırımları ve Türkiye’deki BAE yatırımları son yıllardaki siyasi gelişmelerden nasıl etkilendi?" sorusuna Al Zeyoudi, şu şekilde yanıt verdi:

"BAE-Türkiye ilişkisi güçlenmeye devam ettikçe her iki ülkedeki özel sektörün birbirlerinin pazarlarına daha fazla gireceği konusunda çok iyimseriz. Ayrıca hem BAE hem de Türkiye ekonomileri birçok sektörde yabancı yatırımcılar için umut verici iş fırsatları sunuyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda karşılıklı yatırımların önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz."

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı, "BAE yatırımcılarının Türkiye’de ilgilendiği sektörler, potansiyel işbirliği alanları hangileri? BAE hangi alanlarda Türk yatırımcıyı bekliyor ve ne gibi teşvikler sunuyorsunuz?" sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"BAE daha fazla dijital entegrasyona hazırlanırken Türkiye’nin de önceliği dikkate alındığında, eğitim teknolojisi, e-sağlık/ilaçlar, 5G altyapısı, AI, nesnelerin interneti, fintech, agritech, gıda işleme, e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojisi, lojistik, yenilenebilir enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde her iki pazarda da keşfedilecek birçok yeni yatırım fırsatı olabilir. Türk yatırımcılar da BAE’deki cazip teşviklerden faydalanabilir. Ticari Şirketler Kanunu’nda yapılan değişiklikler sayesinde, Türk yatırımcılar artık BAE’deki tüm ekonomik sektörlerde, stratejik etkiye sahip faaliyetler dışında yüzde 100 mülkiyet hakkına sahip olabilir. Bu, şube açmak veya iş yapmak isteyen yabancı bir şirket için yerel bir hizmet acentesinin katılımının artık gerekli olmadığı anlamına geliyor."