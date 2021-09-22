  • BIST 1.389,300
  • Altın 493,41
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1250
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Sedat Peker ayrıntısı... BAE Dış Ticaret Bakanı'ndan Türkiye değerlendirmesi

»
AKP’li Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesi dış basınında gündeminde yer almıştı.
Sedat Peker ayrıntısı... BAE Dış Ticaret Bakanı'ndan Türkiye değerlendirmesi

AKP’li Cumhurbaşkanı  Erdoğan’ın BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile görüşmesi dış basınında gündeminde yer almıştı. Türkiye ile BAE arasındaki son dönemde gelişen ilişkiler ise yeni bir sayfa açma olarak yorumlanıyor. 

Öte yandan hakkında organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker'in son olarak bulunduğu BAE’de bulunduğu iddia ediliyordu. 

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Dr.Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye’nin, BAE’nin uluslararası ticaretteki en önemli ortaklarından biri olduğunu söyledi. DÜNYA’dan Elif Karaca'nın sorularını yanıtlayan Al Zeyoudi, “Rakamlar iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik işbirliği için güçlü potansiyeli yansıtıyor ve BAE bunu daha da güçlendirme güçlendirme konusunda istekli” dedi. 

TÜRKİYE'YLE İLİŞKİLERDE İSTEKLİ

Al Zeyoudi, Türkiye-BAE dış ticaretini rakamlarla değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "BAE’nin uluslararası ticaretteki en önemli ortaklarından biri olan Türkiye 2020’de petrol dışı dış ticaret ortakları arasında küresel bazda 11. sırada yer aldı. Petrol dışı toplam ticaret 2019’a göre yüzde  21 artışla 2020’de yaklaşık 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 10 yılda, BAE-Türkiye dış ticaretinin yıllık toplam değeri 7 milyar dolar ile 13 milyar dolar arasında değişti. 2021’in ilk yarısına ait öncü veriler, toplam BAE-Türkiye dış ticaretinin 7.2 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Kuşkusuz bu rakamlar daha fazla ticari işbirliği için güçlü potansiyeli yansıtıyor ve BAE bunu daha da güçlendirmek konusunda istekli. Türkiye hem yatırım, ticaret ve ekonomik büyümenin artırılması hem de bölgesel istikrar ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin güvence altına alınması açısından özellikle önemli olduğu düşünülen ülkeler arasında."

KARŞILIKLI YATIRIMLARA DİKKAT ÇEKTİ

"BAE’deki Türk yatırımları ve Türkiye’deki BAE yatırımları son yıllardaki siyasi gelişmelerden nasıl etkilendi?" sorusuna Al Zeyoudi, şu şekilde yanıt verdi:

"BAE-Türkiye ilişkisi güçlenmeye devam ettikçe her iki ülkedeki özel sektörün birbirlerinin pazarlarına daha fazla gireceği konusunda çok iyimseriz. Ayrıca hem BAE hem de Türkiye ekonomileri birçok sektörde yabancı yatırımcılar için umut verici iş fırsatları sunuyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda karşılıklı yatırımların önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz."

BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı, "BAE yatırımcılarının Türkiye’de ilgilendiği sektörler, potansiyel işbirliği alanları hangileri? BAE hangi alanlarda Türk yatırımcıyı bekliyor ve ne gibi teşvikler sunuyorsunuz?" sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"BAE daha fazla dijital entegrasyona hazırlanırken Türkiye’nin de önceliği dikkate alındığında, eğitim teknolojisi, e-sağlık/ilaçlar, 5G altyapısı, AI, nesnelerin interneti, fintech, agritech, gıda işleme, e-ticaret, bilgi ve iletişim teknolojisi, lojistik, yenilenebilir enerji ve turizm gibi stratejik sektörlerde her iki pazarda da keşfedilecek birçok yeni yatırım fırsatı olabilir. Türk yatırımcılar da BAE’deki cazip teşviklerden faydalanabilir. Ticari Şirketler Kanunu’nda yapılan değişiklikler sayesinde, Türk yatırımcılar artık BAE’deki tüm ekonomik sektörlerde, stratejik etkiye sahip faaliyetler dışında yüzde 100 mülkiyet hakkına sahip olabilir. Bu, şube açmak veya iş yapmak isteyen yabancı bir şirket için yerel bir hizmet acentesinin katılımının artık gerekli olmadığı anlamına geliyor."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da "Barınamıyoruz" eylemine müdahale21 Eylül 2021 Salı 10:31
  • İmamoğlu Atina ziyaretinde Başbakan Miçotakis ile görüşecek21 Eylül 2021 Salı 10:19
  • İstanbul’da DEVA Partisi’nin binası kurşunlandı21 Eylül 2021 Salı 10:01
  • Prof. Dr. Bilge: Covid-19’da erken doğum riski artıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 14:29
  • Yunanistan yalanladı: ABD'de Miçotakis ve Erdoğan arasında planlanan bir görüşme yok20 Eylül 2021 Pazartesi 13:47
  • Başbakan Saner, dün Hatay'ın İskenderun ilçesinde gazilerle bir araya geldi20 Eylül 2021 Pazartesi 10:21
  • İmamoğlu Atina'yı ziyaret edecek19 Eylül 2021 Pazar 16:31
  • Fehmi Koru: AK Partililer de artık o tehlikeli soruyu soruyor: "AK Parti giderse ne olacak?"19 Eylül 2021 Pazar 14:07
  • Ankara'dan MED9 bildirisine tepki18 Eylül 2021 Cumartesi 21:31
  • Türkiye'de HES uygulamasında yeni dönem: Aşıların geçerli olduğu ülkeler görülecek18 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti