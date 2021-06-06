Sedat Peker: Belediyelerdeki rüşvet sistemini anlatacağım #Sedatpeker9

Suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalından son videosunu yayınladı. YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan suç örgütü lideri Sedat Peker, video serisinin 9'uncusunda belediyelerdeki ve devletteki taşeron sistemi üzerinden alınan rüşvetleri anlattı.

Peker, videonun başında Demirören'e seslenerek "Pambukören bugün en büyük işim seninle" dedi.

Sedat Peker şunları söyledi:

Bugün hem güleceğiz hem de güldüreceğiz. Hem güleceğiz, hem düşüneceğiz. Geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum, konuk oyuncularımız var. Akit Medya Grubu, makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yedik, sofra kurduk. Ama söylecek kelamlarım var onlara. Yine konuk oyunculardan düşkün Abdülkadir’i bugün kısa dakikalarda aramıza alacağız. Süslü Sülü, aslan Sülü, kaplan Sülü senin ahiretlik olduk. Bugün en büyük işim seninle. Pamukören bugün en büyük işim seninle"

Çakma gazeteciler, çakma yorumcular, televizyona çıkan dümenciler, paketi nasıl indiriyorsunuz onu anlatacağım. Sahtekârsınız lan siz. Ulan adam değilsiniz, büyük sahtekârsınız. Çakma yorumcular, analistler. Doğu Dayı, Doğu Amca eyvallah, tamam.

Ben size ülkede nasıl para çalınıyor, belediyelerdeki rüşvet sistemi, alt dernekler var anlatacağım kafayı yiyeceksiniz böyle profesyonel hırsızlık mı olur diye

Şimdi bir belediye başkanına rüşvet vermeye gittiğinde adam senden parayı almıyor ya bir kelek yaparsa ya gizli kayıt yapıyorsa diye. Diyor ki bizim bir derneğimiz var. Oraya şu kadar yardım yap, 1 milyon, 3 milyon. Sen gidip oraya parayı yatırıyorsun ‘hayır işi’ için. Sen gidiyorsun parayı yatırıyorsun, kaçak kat çıkıyorsun, artık ne yapmak istiyorsun onu yapıyorsun. E para belediye başkanına gitmedi. O ne yapıyor? 100 bin liralık bir iş var, en güvendiği arkadaşı diyor ki 1 milyon liraya fatura kes diyor.

Sonra o 1 milyon liralık işi alıyor ama 100 bin liraya yapıyor. Bir 100 bin de diyor vergi filan çıkarsa 800 bin lirayı kılçıksız alıp cebe indiriyor. Ve hiçbir polis takibinden ceza almıyorlar. Sistem bunun üstüne.”

Bakın şaka yapmıyorum. Hiçbir polis takip altında neden ceza almıyor, sonunda beraat ediyorlar, sistem bunun üzerine.

Taşeron sistemi nasıl onu da anlatacağım. Bunlar bir ufak hamleyle değişilir. İnsanın karısına, çocuğuna zaafı olur, onu etkileyip seni yönlendirebilirler. Sistem kuracaksınız siz. Bana aslan avını bana yaptıracaksınız ben de size anlatacağım.

Siz hep diyorsunuz ya, beşli çete, onlu çete, onlara ihaleyi veriyorlar. 1 milyar dolar, bunlar siz zannediyor musunuz, bunların işçileri var, yok. Bunlar alt taşeron sistemi var. Bunlar taşeronlara veriyorlar. 400 bin dolar taşerona veriyor, 600 milyon dolar kılçıksız bu tarafta. Alt taşeronun da alt taşeronu var. Samimi söylüyorum, rezalet, komedi. Tüm sistem bu şekilde çalışıyor.