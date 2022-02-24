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Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi

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Interpol, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkardı. Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.
Sedat Peker: Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri beni kırmızı bülten için bilgilendirmedi

Interpol, Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için kırmızı bülten çıkardı. Adalet Bakanlığı da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

İsmail Saymaz Halk TV’deki bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını, Peker'in söz konusu durumla ilgili olarak, "BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım" dediğini aktardı.

"Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır"

Peker, "İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah’ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah’ın kaderini yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saymaz. yakın arkadaşının, Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiğini; "Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor" dediğini aktardı.

Halk TV, Independent Türkçe

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