Sedat Peker davasında itiraza ret

Sedat Peker’in lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik davada yeni bir gelişme yaşandı. 8 sanık hakkında verilen tahliye kararına, Kasap Döner’in sahibi Emrah Sarıtaş’ın avukatı tarafından yapılan itiraz reddedildi.

Yurt dışında bulunan ve son bir yıldır yaptığı açıklamalarla gündemi sarsan Sedat Peker’in, lideri olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik, 14’ü tutuklu 92 sanığın yargılandığı dava sürüyor.

8 sanık hakkında tahliye kararı verilmiş, Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik dosya ise ayrılmıştı.

Dosyada müşteki olarak yer alan Kasap Döner'in sahibi Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından davanın görüldüğü Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, davanın yedinci celse ara kararında verilmiş olan, sanıklar Fikret Aydın, Abdullah Süngü ve Eser Sarıtaş için tutukluluğun kaldırılması kararına itiraz edilmişti. Sanıkların tahliyelerine itiraz edilen dilekçede, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.

“USUL VE YASAYA UYGUN”

Tahliye kararına yapılan itirazı değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Emrah Sarıtaş'ın avukatı tarafından yapılan tahliye kararına itirazı reddetti.

Kararda, “Sanıklar hakkındaki yargılama dosyası kapsamındaki olay, aşamalardaki ifade içerikleri, itiraz dilekçesinde ileri sürülen sebepler, tahliye kararının sebepleri açısından gösterilen gerekçe ve yapılan değerlendirme ile tüm dosya kapsamı dikkate alınarak itiraza konu İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 30 Haziran 2022 tarihli kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu görülmekle, yerinde olmayan itirazın reddine” ifadelerine yer verildi.