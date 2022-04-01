Sedat Peker davasında yeni karar

Sedat Peker'in lideri olduğu suç örgütüne yönelik, aralarında firari sanık Sedat Peker'in de bulunduğu 16'sı tutuklu 92 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından konferans salonunda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkilleri hakkında tahliye kararı verilmesini talep etti.

Duruşmada söz alan sanık Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın müvekkili adına savunma yapabilmek için bir sonraki celse ilk sözün kendisine verilmesini talep etti.

2 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sedat Peker hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi. Mahkeme, 2 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, sanıkların tahliyelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Haziran'a erteledi. Duruşma 5 gün sürecek.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda görülen duruşmalarda ise 13 sanık hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak, tahliye kararı verilmişti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur, Çekmeköy’de 31 Ağustos 2017 tarihinde silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise maktul olarak yer almıştı.

İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle, ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı “var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “tefecilik”, “silahla kasten yaralama” suçlarından ise toplamda 390 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.

Örgüt yöneticisi olan 9 kişinin ise, “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme”, “suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme”, “kasten öldürmeye azmettirme”, “var olan suç örgütün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme”, “tefecilik” ve “silahla kasten yaralama” suçlarından da değişik oranlarda hapis cezası istenmişti.