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Sedat Peker: Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirmeye başladığını anlatmaya başlarım

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Suç örgütü lideri Sedat Peker, yeni bir açıklama yaparak, 'Şansınızı zorlamayın' dedi.
Sedat Peker: Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirmeye başladığını anlatmaya başlarım

Suç örgütü lideri Sedat Peker, "Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım" dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının odağındaki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a sahip çıktı. Erdoğan'dan üç hafta sonra gelen bu desteğin ardından Sedat Peker de sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

'ŞANSINIZI ZORLAMAYIN'

"Havlamasını bilmeyen it, eve kurt çağırır" ifadelerini kullanan Peker, "Hiçbir zaman suçlanmadığım bir olayı böyle gündem yaparsanız öyle bir şey yaparım ki; ben de Defne Hanımı'n evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım" diye yazdı. Peker, "Şansınızı zorlamayın" dedi.

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