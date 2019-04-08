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Sedat Peker: Devlet sokağa çıkın derse çıkarız

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, daha önce ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenleri tehdit etmiş, silahlanma çağrısı yapmıştı
Sedat Peker: Devlet sokağa çıkın derse çıkarız

Organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin olarak kaleme aldığı yazıda  "Devlet ne görev verirse yaparız, sokağa çık dese çıkarız" dedi. Peker, daha önce de "Bu Suça Ortak Olmayacağız" bildirisine imza atan Barış Akademisyenlerini “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız, kanlarınızla duş alacağız” şeklinde tehdit etmiş ve ""İmkânı olan ruhsatlı silah alsın, hazırlıklı olsun" diyerek silahlanma çağrısı yapmıştı.

Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, kişisel sitesinde 31 Mart seçim sonuçlarına ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı. 

AKP iktidarına yakınlığı ve Erdoğan hayranlığıyla sık sık gündeme gelen Peker,  "Bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz ‘Sokağa çıkın’ dese sokağa çıkarız. 'Sabır edin evinizde oturun' derse de evimizde otururuz" dedi.

Kanunsuz hiçbir şey yapmadığını savunan Peker'in yazısı şöyle:

"Kıymetli dostlarım

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında art niyetli insanlara prim vermemek için herhangi bir açıklamada bulunmadım. Etrafı dinlemeyi daha doğru buldum.

Tahmin edersiniz ki; ‘’Güzel ülkemizi bir gün Venezuela’ya çevirmek istiyorlar. Bu yüzden imkanı olan iyi insanlar ruhsatlı silah alsınlar’ dediğim için konuyu apayrı bir yere getirip sanki, ‘Tüm muhalifleri seçim sonrası öldüreceğiz’ demişim gibi saçma sapan bir algı oluşturmaya çalıştılar.

Ben bahçedeki çiçeklerden bile bahsetsem biliyorum ki; bazıları bunu da apayrı bir yere çekeceklerdir.

Yukarıda anlattığım düşüncelerimden dolayı böyle bir duruş belirlerken, yine bu kalitesizlerin bazıları korktuğum için açıklama yapmadığımı yazdılar. Bazıları ise açıklama yapmadığım bu süre zarfında, ülkede iç savaş çıkarmak için planlar yaptığımı yazdılar.

Kıymetli dostlarım, bu ülkenin vatan evlatları yani bizler, devletimiz bizlere ne görev verirse onu yaparız. Devletimiz ‘Sokağa çıkın’ dese sokağa çıkarız.

“Sabır edin evinizde oturun” derse de evimizde otururuz.

Bu anlamda bizim hiçbir kompleksimiz olmaz. Ya da devlet görevlilerimizin başarılarında rol çalma gayretimiz de olamaz.

Bizler kanunsuz hiçbir şey yapmayız. İnanın içimdeki hisleri anlatmak için en az 40 sayfa yazı yazmam gerekliydi. Fakat resimdeki bu dayıyı ve söylediği sözü görünce, ‘Tamam işte budur, tüm bu kalitesizlere verilecek en kısa, en anlamlı cevap budur’ dedim."

Barış akademisyenlerine "Oluk oluk kanlarını akıtacağız" demişti

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker , ‘Bu suça ortak olmayacağız’ bildirisini imzalayan akademisyenlerle ilgili kaleme aldığı yazıda, “Sizlerin de sinirlerini bozduğunu zannettiğim, 1100 tane sözde aydının imzaladığı, PKK’ya açık destek anlamına gelen bildiriyi anlayabilmek için gerçekten kendimce çok uğraş verdim” demiş ve sonrasında da şöyle devam etmişti:

“İmza attığınız bildiriyi önlerine alacak, gerçek tehlikeli olanlar sizlersiniz diyerek lüks yerlerdeki işyerlerinize gelecekler (Ancak rahat olun sizleri çocuklarınızın ve eşlerinizin yanında öldürmeyeceklerdir.). İntikamlarını dahi MÜSLÜMAN TÜRK’e yakışır bir şekilde alacak ancak sizlerin kanlarıyla duş yapmayı da unutmayacaklardır.

Teröristler, onların destekçileri sizler ve yabancı ülke istihbaratları kısacası hepiniz, hedefinize ulaşıp DEVLET'i işlemez hale getirirseniz şunu iyi bilin ki; bu VATAN'ın EVLATLARI'ndan asla merhamet görmeyeceksiniz.
Tekrardan söylüyorum; OLUK OLUK KANLARINIZI AKITACAĞIZ VE AKAN KANLARINIZLA DUŞ ALACAĞIZ!!!”

Peker, bu sözlerinin ardından "tehdit" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından hakkında 11 yıl hapis istemiyle açılan davada beraat etmişti.

Silahlanma çağrısı yapmıştı

Sedat Peker, 4 Şubat'ta, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışta Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yapmıştı.

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" ifadelerini kullanmıştı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, "Bu sebeple imkânı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" demişti.

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