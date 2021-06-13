'Sedat Peker, Dubaili yetkililer tarafından konutundan alındı’ iddiası

Gazeteci Alişer Delek sosyal medyadan Sedat Peker'in yakınındaki isimlerden Emre Olur'un 'Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polislerinin geldiğini ve kendisini konutundan aldıklarını söylediğini belirtti.

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'un, Peker'in Dubaili yetkililerle görüşme yaptığını söylediği belirtildi.

Alişer Delek, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Sedat Peker'in "basın danışmanı" Emre Olur ile az önce görüştüm. Peker'in, Dubai'de kaldığı konuta BAE polisleri TSİ 12'de geliyor. Kendisini bir yere davet ediyorlar."