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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalamam kararı çıkardı. 
Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri Sedat Peker, hakkında yakalamam kararı çıkardı. 

Savcılıktan yapılan açıklamada Peker'in yurtdışında olmasının göz önünde bulundurulduğu bildirildi.

Yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında;

Şüpheli Reis Sedat PEKER'in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 Değişik İş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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