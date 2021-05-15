  • BIST 1.441
  • Altın 501,444
  • Dolar 8,3566
  • Euro 10,1202
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Sedat Peker hakkındaki koruma kararı yurt dışına gitmeden 8 ay önce yenilenmiş

»
Odatv, İstanbul Valiliği'nin 2018 ve 2019 yılındaki koruma kararlarını paylaştı
Sedat Peker hakkındaki koruma kararı yurt dışına gitmeden 8 ay önce yenilenmiş

Odatv, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yurt dışına çıkmadan 8 ay önce koruma kararının yenilendiğine dair belge paylaştı.

 

Odatv’de yer alan belgeye göre, 20 Mart 2018 tarihli ‘İstanbul Valiliği İl Koruma Komisyonu Karar Tebliği’nde, Peker’in korumasının görevine devam etmesi kararı alınıyor.

Kararda  şu ifadeler yer alıyor:

“Sayın Sedat Peker, Koruma Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre koruma ile ilgili durumunuz 22 Şubat 2018 tarihinde toplanan İl Koruma Komisyonu’nda değerlendirilerek karara bağlanmıştır.

İl Koruma Komisyonu’nun 22 Şubat 2018 tarihli toplantısında hakkınızda ‘1 (Bir) Personel ile Yakın Koruma tedbiri ile Korunmasının Devamına’ şeklinde karar verilmiş, alınan komisyon kararı Valilik ‘Olur’una istinaden yürürlüğe girmiştir.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği ve Yönergesi’nin ‘Tanımlar’ başlıklı 4’üncü maddesinde ‘Yakın Koruma: Korunacak kişiye konutu dışında refakat etmek suretiyle alınacak koruma tedbirlerini’ ifade eder denilmektedir. Koruma hizmetimizin etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi, korumanızda görevlendirilen personelin, koruma ile ilgili uyarılarını dikkate almanız ve tarafınıza tebliğ edilen hususlara uymanız ile mümkün olacaktır.”

 

Peker’e verilen koruma kararı 2019'da da devam ediyor. 30 Nisan 2019 tarihinde verilen karar da 2018’deki ile aynı. Sedat Peker, 2019 Aralık ayında yurtdışına çıktığını açıklamıştı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’de Koronavirüs | 242 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 394 yeni vaka tespit edildi14 Mayıs 2021 Cuma 20:54
  • Türk şirket Lübnan şebekesine elektrik vermeyi durdurdu14 Mayıs 2021 Cuma 18:09
  • Akşener’den Erdoğan’a ‘helallik’ yanıtı: Korkma, sandığı getir14 Mayıs 2021 Cuma 18:09
  • Erdoğan'ın helallik açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Helalleşelim kesinlikle.14 Mayıs 2021 Cuma 17:04
  • Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılında 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak14 Mayıs 2021 Cuma 10:42
  • İkizderelilerin bayram nöbeti14 Mayıs 2021 Cuma 10:29
  • 'Aşılıyım' videosu: Yayınlandıktan sonra silinen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım videosu tartışılıyor14 Mayıs 2021 Cuma 10:12
  • Nusret Gökçe: 'Bostancı Çarşı Business School mezunuyuz' diyebiliriz, gördüklerimizi Harvard'da ders olarak öğretiyorlar13 Mayıs 2021 Perşembe 22:30
  • AK Parti ve MHP kulislerini hareketlendiren seçim anketi13 Mayıs 2021 Perşembe 21:15
  • Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz13 Mayıs 2021 Perşembe 19:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti