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Sedat Peker için kırmızı bülten kararı

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Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.
Sedat Peker için kırmızı bülten kararı

Interpol, yurt dışındaki firari Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı. 1 Şubat 2022 tarihinde çıkarılan kırmızı bülten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi.

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'nın (Interpol), Türkiye'nin talebini kabul ederek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında "kırmızı bülten" çıkardı.

Karar, İstanbul ve Bursa Başsavcılığı'na bildirdi.

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