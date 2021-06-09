Sedat Peker kaldığı yerin deşifre olduğunu açıkladı: "Bir tane namusu olmayan şahıs yayın yapmış..."

Bir süredir yayınladığı videolarla mafya-siyaset-ticaret-medya ilişkilerine dair bulunduğu iddialar gündem olan ve suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker, perşembe ve pazar günü yayınlayacağını söylediği videoların gecikebileceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Peker, gecikme ihtimalinin nedenini, yer değişikliği yapmak zorunda kalması olarak açıkladı.

Peker’in açıklamaları şöyle:

"Kıymetli dostlarım bir tane namusu olmayan şahıs kaldığım otelin yayınını yapmış. Bu yüzden uzun bir yolculuk yapacağım. Malum, aileyle yolculuk zor oluyor ama biz her zorlukta olduğu gibi bunların da altından kalkmasını biliriz.

Bu sebeple perşembe ve pazar yayınlayacağımı söylediğim videolar belki gecikebilir (net olarak bilmiyorum), ancak söz namus ölmez sağ kalırsak mutlaka yayınlayacağım.

Ancak Twitterım açık olacak. Ani gelişmelere buradan katılacağım."