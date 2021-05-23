Sedat Peker Kıbrıs'ta Kutlu Adalı Cinayetini anlattı (VİDEO)

Sedat Peker Kıbrıs'ta Kutlu Adalı Cinayetini anlattı
Sedat Peker bu sabah yayınladığı videonun 1 saat 5'inci dakikasında Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetinin nasıl işlendiğini anlatttı.
Kıbrıs'a Korkut Eker, Atilla Peker gittiğini açıkladı.
Sedat Peker Kıbrıs'ta Kutlu Adalı Cinayetini anlattı
Sedat Peker bu sabah yayınladığı videonun 1 saat 5'inci dakikasında Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetinin nasıl işlendiğini anlatttı.
Kıbrıs'a Korkut Eker, Atilla Peker gittiğini açıkladı.
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