Sedat Peker: Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 'Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim' diyerek AKP Milletvekili Tolga Ağar hakkında iddialarda bulundu.

"Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim" diyen organize suç örgütü lideri Sedat Peker, AKP Milletvekili Tolga Ağar'ın cinsel saldırısına maruz bırakıldığını söyleyerek şikayetçi olduktan bir gün sonra evinde ölü bulunan gazetecilik öğrencisi Yeldana Kaharman'a ilişkin konuştu. Peker, "Mehmet Ağar'ın oğlunu tecavüzden şikâyet eden kadın ertesi gün ölü bulundu" dedi. Emir Sarıgül'ün evinde yaşanan bir olayı da aktaran Peker, "Tolga Ağar ateş etti, Emir Sarıgül'ün şoförü cezaevine girdi" diye konuştu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonların ardından "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" diyerek bir video çekmiş ve yeni videolar çekeceğini söylemişti. Bugün "Mehmet Ağar ve Pelikancıların gerçek yüzü" başlığıyla ikinci bir video yayınlayan Peker, Elazığ’da 2019 yılında AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın evine gittikten bir gün sonra şüpheli bir şekilde ölü bulunan gazeteci Yeldana Kaharman'a ilişkin konuştu.

'HERKES BİLİYOR KİMSE SESİNİ AÇMIYOR'

Peker, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor" dedi.

"Bu operasyonun şifreleri var. Özellikle bayan polis getirmediler, beni küçültmek istediler. Beni tanıyamamış olmanız benim değil, bu organizasyonu yönlendiren Mehmet Ağar ve Pelikancıların ayıbıdır. Ben aklımı tatile yolladım, aslanın inine giriyorsan parçalanmayı göze alacaksın" şeklinde konuştu.

'TOLGA AĞAR ATEŞ ETTİ, SARIGÜL'ÜN ŞOFÖRÜ CEZAEVİNE GİRDİ'

Peker, "Her şeyi anlatacağım, madem öyle hepimiz bilelim. Her şeyi anlatacağım, içime dert oldu" diyerek şunları anlattı:

"Nusret diye bir kardeşimiz var etçi. Konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar Bey'in oğlu Tolga Ağar. Yanında kız arkadaşı, Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz Konakları'nda. Onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var. Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var. Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar. Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor, "Akıllı ol" diyor. Nusret de küfür etmeye başlıyor.

Ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş ediyor. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül, "Gereğini yapın" diyor. O gün orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Sururi Saydam, Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay Balıklıkaya, C Bölge Müdürü, şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada. İl Emniyet Müdürü işlem yapacağız diyor. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar engelliyor. Sonucunda Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve arkadaş cezaevine gidiyor."

"Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, Tolga Ağar bana tecavüz etti diye. Kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini açmıyor."

UYUŞTURUCUNUN GELDİĞİ ADRES BELLİ: MEHMET AĞAR

Ağar hakkında 'uyuşturucu temini' iddiasını da dile getiren Peker, “Dünyada en çok uyuşturucu kullanan ikinci il İstanbul, üçüncü il Adana. İmanlı nesiller yetiştirecektik uyuşturucu bağımlısı nesiller yetiştirdik" dedi. Peker, şöyle konuştu:

"Lütfen internete gidin bakın Kolombiya Limanı'nında 4 ton 900 kilo kokain yakaladılar. Açıklama yaptılar, "Bunlar Türkiye'ye gidecekti” diye. İzmir Limanı'na bir kimya firmasına. Türkiye'de bu kokainleri teslim alacak yerle ilgili hiçbir operasyon yok. Hiç kimseye. Biz 4 ton bulgur getirsek bizi alır faturayı eksik yazdık diye gelir nezarete atarsınız. Uyuşturucunun geldiği adres belli. Sehemin başı Mehmet Ağar. Eski bir milletvekili daha... Eski yardımcısı bunun. İki üç tane de mafyatik tip."

Peker konuşmasında kendisinin hiçbir zaman uyuşturucu satışı yapmadığını da savunarak, "Bir kere uyuşturucu sattıysam ve para kazandıysam ben dünyanın en şerefsiz insanıyım" dedi.

Peker, bir sonraki videosunda 1996 yılında suikasta kurban giden Kutlu Adalı hakkında konuşacağı belirtti.

NE OLMUŞTU?

Elazığ'da yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kazakistanlı Yeldana Kaharman 28 Mart 2019'da oturduğu evde ölü bulunmuştu. Vücudunda hiçbir ize rastlanmayan 21 yaşındaki Kaharman'ın intihar ettiği iddia edilmişti.

Kaharman'ın ölmeden bir gün önce AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar tarafından röportaj gerekçesiyle Kaharman'ı Dersim'in Pertek ilçesine çağırdığı ve burada cinsel istismara maruz bıraktığı iddia edilmişti. Kaharman, olaya ilişkin karakol başvurusunda bulunurken Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle bölgeden aldırdığı da öne sürülmüştü.

Bu olaydan bir gün sonra Kaharman, evinde şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmişti. Kaharman'ın ölümü kayıtlara 'intihar' olarak geçmişti.