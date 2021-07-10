‘Sedat Peker’ operasyonu: Gözaltına alınan bir kişi daha tutuklandı

Anadolu başsavcılığınca, 2017’de Çekmeköy’de Cahit Çetin’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

29 Haziran’da İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Sedat Peker’le bağlantılı ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden ikisi tutuklanırken, üçü adli kontrol şartıyla, beşi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

AA’nın aktardığına göre polis, firari üç kişiden biri olan S.K.’yı İstanbul’da gözaltına aldı.