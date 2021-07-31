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Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler

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Sosyal medya ve özellikle de Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlar ve iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker uzun süren sessizliğini Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınları konusunda yaptığı açıklamalarla bozd
Sedat Peker paylaşımlarıyla geri döndü! Orman yangınları için dikkat çeken ifadeler

Sosyal medya ve özellikle de Youtube üzerinden yaptığı paylaşımlar ve iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen organize suç örgütü lideri Sedat Peker uzun süren sessizliğini Türkiye'nin dört bir yanındaki orman yangınları konusunda yaptığı açıklamalarla bozdu.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiası ile hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, uzun bir aranın ardından Twitter hesabından 7 tane tweet paylaştı. 

 

Peker, "Bu yangınları HDP’liler çıkarıyor demek acaba hangi akıla hizmet? Ülkenin en az 20 ayrı yerinde orman yangınları var. Bir orman yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP’liler…nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?" ifadelerini kullandı. 

Sedat Peker'in paylaşımları şöyle oldu:

"Kıymetli dostlarım, terör ile mücadele kanunları kapsamında 1 litre benzin alabilmek için dahi karakol iznine başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken, henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde Bu yangınları HDP’liler … çıkarıyor demek acaba hangi akıla hizmet? Ülkenin en az 20 ayrı yerinde orman yangınları var. Bir orman yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP’liler… nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?

Tekrar tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlara bilip ya da bilmeden hizmet edenler şunu sakın unutmayın, belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz.

Ülkemizi gerçekten seven gerçek milliyetçiler, gerçek vatanseverler; her ne olursa olsun lütfen sokağa çıkmayın. Vatansever görünümlü provokatörlerin oyununa asla gelmeyin Benim samimiyetime ve tecrübeme lütfen inanın. Sağlığıma kavuşmama az kaldı, inşallah önümüzdeki günlerde daha sık beraber olacağız."

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