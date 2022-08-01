Sedat Peker: Seçime 2 ay kalaya beni bekleyin, sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, basın danışmanlığı yaptığı belirtilen Emre Olur'un Twitter hesabından Doğu Perinçek'e dair paylaşımlarına devam ediyor. Peker, "Seçime 2 ay kalaya beni bekleyin, sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim" dedi.

Peker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulan çakma Doğu FG plakalı aracımla ilgili söylediğin sözü İstanbul’daki tüm ilçelerine trafik şubenin plakalara verdiği harfleri yayınlayarak çürüttüm. Bu hatandan dolayı süslü sülüden sonra senin de doktorun olmaya karar verdim. Ancak sen yaşlı olduğun için iç organlarına zarar vermesin diye sana fitil yazacağım. Ergenekon davasının tüm duruşmaları hem sesli hem görsel olarak kayıt altındaydı. Eğer ki benim bu duruşmalarda Fetullah Gülen'e selam söylediğim ses kaydını yayınlamazsan sen kahpesin, namussuzsun, köpeksin itsin, şerefsizsin. Eğer ki yayınlarsan bu sıfatların hepsini ben kabul ediyorum. Eğer ki yayınlayamazsan doktorun olarak sana yazdığım fitillerin boyutunu yükseltecem. Ulan kahpe, ulan şerefsiz, ulan köpek, ulan it; ben çektiğim videolarda ne demiştim?" diye konuştu.

Peker şu ifadeleri kullandı:

"Birçokları gibi, 90’lı yıllarda ülkemizdeki birçok insan gibi ben de bunları Turan’a yani Türk Birliğine hizmet eden insanlar olarak biliyordum. Ben bunların gerçek yüzünü 2000’lerin başında gördüm. Bunların elinde cennetin anahtarı olsa bile ben o cennete gitmem demedim mi?

Ulan kahpe bu videoları tüm Türkiye izlemedi mi? 1990’larda cennetmekan Başbuğ Alparslan Türkeş de bu insanları öyle biliyordu. Ben ve birçok kişi bu sebeple bu insanlara sevgi besledik. Aksiyon dergisinde röportaj yaptığımı söylüyorsun, bu yeni bir şey mi? Bunu herkes biliyor. Kelebek soruşturmasında haksız yere tutuklandığım için, o soruşturmanın başındaki isim de Hanefi Avcı olduğu için intikam aldım (ödeşmek adettendir). 1990’lı yıllarda bende bu insanlara değer verdiğimi söylediğim yazılar haricinde yeni bir şey çıkaramazsan, Ergenekon soruşturmalarında selam söylediğimi yayınlamazsan o zaman işin rengi değişecek. Doktorun olarak sana yazacağım fitilin ebatını ciddi boyuta çıkaracağım. Düne kadar mehmet ağara her hakareti ediyordun. Şimdi vatan cephesinde buluştuk diyorsun. Biz senin vatan cepheni geçmişten biliyoruz. En iyi yaptığın şey ülkücüleri şehit ettirmendi. İkinci yaptığın şey de Abdullah Öcalan'la beraber PKK kıtalarını selamlama ve onlara çiçek vermendi. İğrenç varlık, pislik insan, aşağılık yaratık. Sen nasıl bir kahpesin lan?

Benimle göğüs göğüse gelmemek için sana bu görevi kimlerin verdiğini biliyorum. Onların fitili de hazır. Seçime 2 ay kala onların fitilini de takacam. Göreceksiniz lan göreceksiniz. Siz kahpesiniz. Sizin onurunuz yok. Sizin şerefiniz yok. Siz köpeksiniz. He unutmadan doktorunuz hepinize tırtıllı fitil yazacam çünkü siz ancak böyle iyileşirsiniz. Seçime 2 ay kalaya beni bekleyin. Sizi sokağa çıkamaz hale getireceğim. Sana bu görevi verenleri tüm dünyaya rezil edeceğim.

Koskoca iktidar göğüs göğüse benimle mücadele edemiyor, 80 yaşındaki senin gibi bir kahpeyi karşıma çıkarıyor. Ulan senin partinin yöneticileri bir mekanda karşılaştığımızda benimle resim çekildiler. Muhalifler eleştirince de senin partinden birçok yetkili övgü dolu şeyler yazmadılar mı? Ne değişti lan ne değişti?

Sizin iktidarın köpeği olmanızdan başka değişen ne oldu? Ayrıca seçime 2 ay kala diyorum diye de çok rahat olmayın. Ben sürprizleri çok severim. Sizin gibi kahpelere cevap yazmadığım için kendimden nefret ediyorum (ancak huyum kurusun duramıyorum). Cumhuriyet gazetesinin geçmişte benle ilgili yaptığı haberin linkini de koydum. (1990’lı yıllarda FETÖ'yü övdüğümü tahliye olduktan sonra da düşmanlık yaptığım yazıyı ) Ben sizin gibi fırıldak değilim ne dediysek o. Ergenekon duruşmalarında Fetullah'a selam yolladığım görüntü kaydını yayınlamazsan senin yalancı, kahpe, köpek, şerefsiz olduğunu tüm dünyaya her gün anons edecem. Bekliyorum lan kahpe.Sana bu görevi verenlere söyle onları bayıltacağım. Doktorları olarak fitillerini yazacağım. Nasıl kahpe bir döneme geldik arkadaş? Vallahi hayret ediyorum.

Çakma Doğu Perinçek, sen ve senin tasmanı tutanlar; kızımın gözyaşlarına iyi bakın. Bu gözyaşlarına yenileceksiniz. Evime yapılan polis baskını kızımda nasıl bir etki yaptıysa bütün kapıları kapatacağım diyor. Eğer ben de adamsam hepinizi o gözyaşlarında boğacağım. Söz namus!"