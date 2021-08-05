Sedat Peker Suskunluğunu Tarih Vererek Bozdu

Sedat Peker, günlerdir süren sessizliğini bozdu. Coronavirus'e yakalanan Peker, sağlık durumunun iyi gittiğini belirtirken, cumartesi günü açıklamalarda bulunacağını yazdı.

Türkiye aylarca organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları ile çalkalanmış, geçtiğimiz günlerde ise Peker'in ailesi ile birlikte koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Peker, uzun süren sessizliğinin ardından yeni paylaşımlarda bulundu.

Sedat Peker, sağlık durumunun iyi gittiğini belirtirken; cumartesi günü açıklamalarda bulunacağını yazdı.

ÜMİTCAN UYGUN DETAYI

Sedat Peker, paylaşımlarında Aleyna Çakır cinayeti ile gündeme gelen ve bugün evinde bir kadının ölü bulunması sonrası yeniden gözaltına alınan Ümitcan Uygun'a da yer verdi.

Peker, cumartesi günü yapacağı açıklamada Uygun'un nasıl tutuklanmadığını yazacağını bildirdi.

Sedat Peker'in paylaşımları şöyle:

1-Kıymetli dostlarım, hastalığım Yüce ALLAH’ın izni ve sizlerin dualarıyla iyileşiyor. Sosyal medyaya biraz bakmak istedim, gördüğüm tek şey gerçekten ülkemizin bir tımarhaneye dönüşmüş olması. Cumartesi günü ses kayıtlı, Whatsapp yazışmalı çok önemli olaylar zinciri…

2-…ile ilgili paylaşımda bulunacağım.Namus sahibi olan gazetecilerden tek isteğim bence çok önemli olan bu dosyanın lütfen boşa harcanmasına izin vermesinler ve tabii ki 40 yaş altı kardeşlerim de yaptığımız akite sahip çıkıp bu dosyalar dizesinin boşa gitmesine izin vermesinler.

3-Sistemin nasıl çürüdüğünü açıklayacağım. Dosyadaki ana karakterlerin nasıl yan yana gelebildiği haliyle sizin moralinizi çok bozacak. Belki ümitsizliğe kapılacaksınız ancak her ne olursa olsun ülkemize olan inancınızı asla kaybetmeyin.

4-Ülkemizin neredeyse narko ülke olarak anılmasını sağlayacak uyuşturucu ticaretlerinden tutun da Aleyna Çakır’ın ölümünden şüpheli olan ümitcan uygunun nasıl tutuklanmadığını, Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini, ülke ekonomimizin …

5-…nasıl çökme noktasına geldiğini cumartesi günü öğleden sonra yayınlayacağım dosyadan net olarak öğrenebileceksiniz. Dosyanın içerisindeki kişilerden biri olarak anlatımımın, Whatsapp yazışmaları ve telefon kayıtlarını dinlediğinizde birçok şeyi zaten anlamış olacaksınız.

6-Kibire kapılmış süslü sülü televizyon programında diyordu ya ben kudretli bir içişleri Bakanıyım, onun ve birçok yöneticinin bilgisi dahilinde işlenen bu suçlar dizesini görünce gerçekten çok şaşıracaksınız.

7-Araçlarında bombalar, silahlar, uyuşturucularla yakalananlar polisi de tehdit ettiği halde anında serbest kalıyor. Ülkedeki tüm uyuşturucu kaçakçılarının hem süslü sülü ile hem de onun oğluyla fotoğrafları yanınlanıyor, dostluğu ortaya çıkıyor ve hiçbir şey olmamış gibi…

8-…yollarına devam ediyorlar. Ülkenin her yerinde tonlarca kokain yakalanıyor ve bir kişiyi bile gözaltına almıyorlar, dava bile açmıyorlar. Vallahi bu ülke 1990’larda bile bu rezillikleri yaşamadı. Sayın Mansur Yavaş’ı hiç tanımam, Makedonya’ya yanıma gelen bir iş adamıyla…

9-…belediyelerdeki yolsuzluklardan bahsederken “Ankara Belediyesi’ndeki ihalelere ben burdan telefonla bile katılabilirim.” demişti ve Sayın Mansur Yavaş’ın oluşturduğu yeni ihale sisteminden bahsetmişti. Ülkedeki en dürüst siyasetçilerden biri olan Mansur Yavaş ile ilgili…

10-…soruşturma iznini her suçun içinde olan süslü sülümanın imzalamış olmasını da dünyanın en komik olaylarından biri olarak değerlendirdiğimin bilinmesini isterim.

11-Cumartesi sistemin nasıl çürüdüğünü artık net olarak göreceksiniz ancak asla moralinizi bozmayarak ülkemize olan inancınızı kaybetmemelisiniz.