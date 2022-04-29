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Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar: 'Tik tak, tik, tak...'

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Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker, uzun bir aradan sonra geçen günlerde ilk kez Twitter’da paylaşım yapmıştı.
Sedat Peker ve yakın isimlerden art arda paylaşımlar: 'Tik tak, tik, tak...'

Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan ülkücü mafya Sedat Peker, uzun bir aradan sonra geçen günlerde ilk kez Twitter’da paylaşım yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti.

Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine bugün de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

Sedat Peker ayrıca, @dogankng isimli kullanıcının paylaştığı, kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

'Aktimiz var'

@dogankng isimli kullanıcının, sabah saatlerinde de "Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem, ben diz çökmem, az kaldı göreceksiniz. Aktimiz var!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Bu ifadeler ve ardından Peker'in kendisine yönelik gönderileri paylaşması, ülke gündeminde genişçe yer alan videoları tekrardan çekmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı.

'Tik tak, tik, tak...'

Ayrıca, Sedat Peker’in ‘basın danışmanı’ olduğu iddia edilen ve Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur da, zamanın giderek yaklaştığını ifade eden "Tik tak, tik tak…" ifadesini kullanarak kutlama emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

'Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar' 

Olur ardından da, "Sizler, Sn. Reis Sedat PEKER’i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir! Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. 'Söz namustur..'" ifadelerini kullandı.

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