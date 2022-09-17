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Sedat Peker videoları yayınlayan Cenk Çelik’e silahlı saldırı

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İstanbul Ümraniye'de Cenk Çelik sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.
Sedat Peker videoları yayınlayan Cenk Çelik’e silahlı saldırı

Olay saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre Cenk Çelik (48) sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan silahlı saldırgan peş peşe ateş etmeye başladı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDI

Çelik başına isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken silahlı saldırgan yaya olarak kaçtı.

Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki güvenlik kameralarını inceledi .Olay yeri inceleme ekipleri de boş kovan ve delil çalışması yaptı.

DURUMU AĞIR

Silahlı saldırıya uğrayan Çelik’in durumunun ağır olduğu öğrenilirken polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

PEKER ALEYHİNE YAYINLADIĞI VİDEOLARLA BİLİNİYORDU

Cenk Çelik, sosyal medyada Sedat Peker aleyhine yayınladığı videolar ile biliniyordu.

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