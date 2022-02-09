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Sedat Peker Videolarında İsmi Geçen Üç İsim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de Hayatta Değil

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Sedat Peker Videolarında İsmi Geçen Üç İsim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü De Hayatta Değil
Sedat Peker Videolarında İsmi Geçen Üç İsim: Kurtuluş, Ay, Falyalı! Üçü de Hayatta Değil

2019'da evinde infaz edilen Ahmet Kurtuluş, geçtiğimiz ocak ayında Bulgaristan'da şüpheli bir trafik kazasında ölen Taner Ay ve Kıbrıs'ta suikasta kurban giden Halil Falyalı... Üçü de Sedat Peker'in ifşa ettiği isimlerdi.

Halil Falyalı'nın Kıbrıs'ta suikast sonucu öldürülmesiyle; Sedat Peker'in yayımladığı videolarda ismi geçen üçüncü isim de öldü.

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da yaşayan ve yasaklı olan Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) isimli grupla bağlantılı olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında ölmüştü. Ay'ın ailesi, Ay'ın ölümünün kaza sonucu olmadığını öne sürmüştü.

 

Geçtiğimiz aylarda öldürülen eski AKP İl Başkanı Ahmet Kurtuluş'un ismi de Peker'in videolarında geçmişti. Kurtuluş, FETÖ Borsası iddialarıyla yargılanmış, ev hapsi cezasına çarptırılmış, evinde infaz edilmişti.

Eski AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, İzmir'deki FETÖ Borsası davasının sanığıyken, ev hapsinde tutulduğu sırada 30 Mayıs 2019'da polis kılığında konutuna gelen Yener Toga isimli tetikçi tarafından 5 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde öldürülmüştü.

"İKİNCİ SUSURLUK" DEMİŞLERDİ

Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim! Üçü de hayatta değil!

Avukatlarının 'İkinci Susurluk' benzetmesi yaptığıAhmet Kurtuluş cinayetine ilişkin yakın arkadaşı Sedat Peker'den açıklamalar gelmişti.

Peker, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Ahmet Kurtuluş'un FETÖ Borsası içinde bürokratlar, siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldığını belirterek, "Bu olayı tüm detaylarıyla anlattığımda zannederim ki gündem çok karışacak" demişti.

Peker ayrıca "Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet kardeşimi öldürttüler" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNÜŞTE TRAFİK KAZASI, AİLE "SUİKAST" DEDİ

Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim! Üçü de hayatta değil!

Almanya tarafından suç örgütü olarak nitelendirilen, "Almanyalı Osmanlılar" isimli grupla bağlantılı olduğu öne sürülen ve Sedat Peker'in ifşalarında da adı geçen Taner Ay geçtiğimiz ay Bulgaristan'da şaibeli bir trafik kazasında ölmüştü. Ay'ın ailesi "Önce itibar suikastlığı sonra ekonomi suikastlığı sonra da Taner Ay kaza süsü verilerek şehit edilmiştir" diye açıklama yapmıştı.

Sedat Peker'in "Metin Külünk söyledi ben de para gönderdim" dediği ve Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan "Osmanen Germania" (Almanyalı Osmanlılar) derneğinin yöneticilerinden Taner Ay'ın, dönemin Başbakanı, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile aynı masada oturarak çay içtiği bir fotoğrafın ortaya çıkmasıyla, Sedat Peker' in para gönderme mevzusunda Taner Ay'ı işaret ettiği ulusal basında geniş yer bulmuştu.

"FALYALI'YI NEDEN GETİRMİYORSUNUZ, ŞU AN KIBRIS'IN SAHİBİ"

Sedat Peker videolarında ismi geçen üç isim! Üçü de hayatta değil!

Sedat Peker dün suikastla öldürülen Falyalı'ya ilişkin de şu ifadeleri kullanmıştı:

"Para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs… Halil Falyalı… Tüm para trafiği buradan dönüyor. 20 sene önce hiçbir şeyi olmayan adam şu an Kıbrıs'ın sahibi… Türkiye'de 10 tane dosyası var… Neden getirmiyorsunuz? Tüm yasadışı bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. Çok eski bir organizasyon bu. (Kıbrıs'ın) Uyuşturucu ve kumarın merkezi haline getirilmesi…"

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