  • BIST 1.392,910
  • Altın 490,98
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9750
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAKTTB'den Hamileler İçin Aşı Uyarıları

Sedat Peker: Yangınları HDP'liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?

»
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, sosyal medya hesabı üzerinden, ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Peker, devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki gösterdi.
Sedat Peker: Yangınları HDP'liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Türkiye'nin çok sayıda noktasında devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki göstererek, "Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?" ifadelerini kullandı.

 

Peker, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, devam eden yangınlara ilişkin HDP'lilerin suçlanmasına tepki gösterdi. Peker, iç savaş çıkartılmaya çalışıldığını öne sürerek, "Tekrar tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlara bilip ya da bilmeden hizmet edenler şunu sakın unutmayın, belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı. 

Peker'in paylaşımları şöyle:

"ACABA HANGİ AKILA HİZMET?"

  • 1- Kıymetli dostlarım, terör ile mücadele kanunları kapsamında 1 litre benzin alabilmek için dahi karakol iznine başvurulurken ayrıca da her sokak başında polis ve jandarma kontrolleri yapılırken, henüz ortada yakalanan hiçbir fail olmadığı halde Bu yangınları HDP’liler …
  • 2- …çıkarıyor demek acaba hangi akıla hizmet? Ülkenin en az 20 ayrı yerinde orman yangınları var. Bir orman yangını çıkarmak için en az birkaç bidon benzin gerektiği gerçeği ortadayken kendimize şu soruyu sormamız gerekmez mi: Bu benzinleri polis kontrol noktalarından HDP’liler…
  • 3- …nasıl geçirmiş olabilirler? Yangınlar daha yeni başlamışken, hiçbir fail henüz yakalanmamışken, yangınları HDP’liler çıkarıyor demek halkımızı HDP binalarına saldırtma amacından başka ne işe yarayabilir?

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTMA GAYESİNDE OLANLAR..."

  • 4- Tekrar tekrar söylüyorum, iç savaş çıkartma gayesinde olanlar ve bu amacı taşıyanlara bilip ya da bilmeden hizmet edenler şunu sakın unutmayın, belki bugün olmasa da bir gün bunun bedelini mutlaka ödeyeceksiniz.
  • 5- Ülkemizi gerçekten seven gerçek milliyetçiler, gerçek vatanseverler; her ne olursa olsun lütfen sokağa çıkmayın. Vatansever görünümlü provokatörlerin oyununa asla gelmeyin Benim samimiyetime ve tecrübeme lütfen inanın. Sağlığıma kavuşmama az kaldı,…
  • 6- …inşallah önümüzdeki günlerde daha sık beraber olacağız. doncu sülüman, fındık kadar beyninle tarihten yalan yanlış örnekler verdiğini okuyorum. Sakın seninle işim bitti zannetme.
  • 7- Seni ve seni destekleyenlerin gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermeden bu dünyadan ayrılmak gibi bir niyetim yok."
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener:Tarım Bakanı’nı geçen sene de uyarmıştım; bugün, yine uçak yok, yine müdahaleler yetersiz30 Temmuz 2021 Cuma 14:43
  • Facebook Manavgat’ta Güvenlik Durumu Kontrolü özelliğini etkinleştirdi30 Temmuz 2021 Cuma 14:28
  • Pakdemirli: Yangınlara 3 Uçakla Müdahalemiz Sürüyor30 Temmuz 2021 Cuma 14:07
  • Türkiye'de Rusya'dan gelen Sputnik V aşıları hâlâ uygulamaya geçirilmedi30 Temmuz 2021 Cuma 13:02
  • Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Yangınların 57'sini kontrol altına aldık30 Temmuz 2021 Cuma 11:09
  • Marmaris'teki orman yangının nedeni belli oldu30 Temmuz 2021 Cuma 10:47
  • THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez30 Temmuz 2021 Cuma 10:30
  • Arıklı, yangınlar nedeniyle Türkiye’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı30 Temmuz 2021 Cuma 09:24
  • Orman yangınlarına havadan müdahale yeniden başladı30 Temmuz 2021 Cuma 09:03
  • Yangın bölgesine giden Çavuşoğlu’na büyük tepki: Türkiye Cumhuriyeti’nin 3 uçağı mı var?30 Temmuz 2021 Cuma 08:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti