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Sedat Peker'den '5 saatte Atina’dayız' diyen AKP'li Külünk'e: Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz

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"Yüce ALLAH aşkına devletten daha büyük tefeci mi var?"
Sedat Peker'den '5 saatte Atina’dayız' diyen AKP'li Külünk'e: Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ün "Yunanistan füze atacakmış. Atsın da görelim ağzının payını alır. 5 saatte Selanik’teyiz. 5 saatte Atina’dayız. Eski Türkiye yok artık." sözlerine yanıt veren Sedat Peker, "Cuma namazını Şam’daki Emevi Camii’nde kılacağız kolpasıyla Suriye’ye girmiştiniz. Ancak Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz." dedi. 

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Peker, "eski dostum" dediği AKP'li Külünk'ün açıklamalarına yanıt verdi. Külünk'ün 'faiz' yorumunu da değerlendiren Peker, "Faizsiz düzen konusunda gerçekten samimiyse yüce Devletimiz şu kriz döneminde önce kendi alacaklarına faiz uygulamaktan vazgeçsin." ifadelerini kullandı.

Peker'in açıklamaları şöyle: 

"1-Benim eski dostlardan Metin Külünk gene coşmuş. 5 saatte gerekirse Atina’ya gireriz demiş. Siz en son Cuma namazını Şam’daki Emevi Camii’nde kılacağız kolpasıyla Suriye’ye girmiştiniz. Ancak Rusya’dan izin almadan sınırımızın hemen ötesinde bile uçurtma dahi uçuramıyorsunuz.

2-Saf, temiz insanlarımızın hissiyatını kullanmak için yeni hikayemiz demek ki Yunanistan olacak. Yüce ALLAH kimseyi acınacak duruma düşürmesin. Bu nasıl bir sahtekarlık? Bu nasıl bir rezillik? Bundan daha büyük rezillik ise “faize karşıyız” hikayesi.

3-Yüce ALLAH aşkına devletten daha büyük tefeci mi var? Vergiye, devlet bankalarından alınan krediye, su parasına, dahası devlete olan tüm borçlara gününde ödenmediğinde devletin uyguladığı faizi tefeciler dahi uygulamıyor. Faizsiz düzen konusunda gerçekten samimiysek…

4-…Yüce Devletimiz şu kriz döneminde önce kendi alacaklarına faiz uygulamaktan vazgeçsin. Çin’den gelecek para için Atayurdumuz Doğu Türkistan’ı dakikasında satacaksın, Atina’ya 5 saatte gireriz diyeceksin (Maksat alem aldatmaksa, aldanan yok nafile)."

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