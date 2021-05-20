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Sedat Peker’den 6’ncı video: “İki kırılma noktası var”

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Youtube'da "'Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" yayınladığı 6. video ile yeni açıklamalar yaptı.
Sedat Peker’den 6’ncı video: “İki kırılma noktası var”

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, bugün yayınladığı 6. video ile yeni açıklamalar yaptı. Sedat Peker, kendisi hakkında iki gelişmenin kırılma noktası olduğunu açıkladı.

Bazı kişilerin mesajlar yazarak, kendisine ‘akıl’ verdiğini belirten Sedat Peker, “Bu benim hikâyem. 1,5 senedir sıkıntıları ben yaşadım, o yüzden dolayı bana akıl vermeyin. O yüzden parça parça koparacağım, canları yakacağım” dedi.

“Dedim ki, bu tuzak, bize tuzak kurdular”

Peker, kendisi hakkındaki gelişmeleri fitilini ise iki gelişmenin tetiklediğini öne sürerek, şunları söyledi:

“Fitilin ilk ateşlenmesi Michael Rubin adında Amerikalı bir yazarın, yazdığı yazıyla oldu. ‘Sedat Peker etki alanını bu şekilde geliştirmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrasında, Tayyip Erdoğan’a ihanet etmez’ dedi. ‘PanTürkizm görüşüne sahip bu kişi bu şekilde güçlenmeye devam ederse, Tayyip Erdoğan sonrası oraya simge birinin seçilmesini sağlar. Arka perdeden de ülkeyi o yönetir’ dedi. Buna inanan ruh hastaları oldu, işin kötü yanı bizim arkadaşlarımız da gururlandılar, ‘Artık seni dünyada insanlar daha iyi anlayacak, konumunu anlayacaklar’ dediler. Dedim ki, bu tuzak, bize tuzak kurdular. Tayyip Erdoğan sonrasına kimin planları varsa bizi mahvedecekler dedim. Bu yazıyı çeşitli yerlerde yayınladı, sonra birden yayınlanması kesildi. Herkesin okunması durduruldu. ”

“Bir de konuk bir oyuncu alacağız, Demirören var, Yıldırım Demirören”

“Bugün Mehmet Ağar’ın ameliyat olduğunu öğrendim onun sonucu çıkana kadar onunla ilgili espri yapmayacağım. Bugün farkındaysanız yoklama (bazı isimleri anması) yapmadım, çünkü derin Memet ve arkadaşlarının ameliyat olduğunu öğrendim. O yüzden ameliyat olduğu için iyileşene kadar makara yapmayacağım. Müsaade ederseniz bir yoklama yapmak istiyorum. Süslü Sülüman ve saz arkadaşları orda mısınız? Bir de konuk bir oyuncu alacağız, Demirören var, Yıldırım Demirören. Ancak ona da bir isim vereceğim çünkü o isme layık değil. Öyle bir isim böyle bir adam… Adana’da pamuğa pambık derler, bundan sonra buna pambık Ören diye sesleneceğim, anlayın ki bu… Pelikancılar hep kaytarıyorsunuz, farkındayım, sizin peşinizi bırakmam, bakın neler yaptınız… Ancak bu aralar süslü Sülüman ve arkadaşlarına taktığım için onlardan devam edeceğim.” diyen Peker, şöyle devam etti:

“İkinci kırılma noktası burası oldu”

“İkinci kırılma noktası Elazığ’da şehit ailelerine yaptığımız ziyarette yaşandı. O gün Mehmet Ağar aradı. Derin Mehmet ‘Elazığ mitingini iptal eder misin? O gün orada CHP’nin de mitingi var, ortalık karışabilir’ dedi. Bizim Kafkas-Karadeniz kültürümüzde şehit aileleri devlet başkanından bile önemli, o nedenle iptal edemeyeceğimi söyledim. Daha sonra valilik kararıyla miting iptal edildi. İkinci kırılma noktası burası oldu. Biz tahakküm altına emir altına girecek insanlar değiliz.”

“Anlattıklarımın doğru olduğunu milyonlar biliyor”

“Namusu maaşı kadar olan bazı gazeteciler diyor ki; ‘Bu adamın anlattıklarına mı inanacaksınız?’ Bu işleri cami hocası mı bilecek. Bu işler pis işler, pis işleri de pislikler bilir. Anlattıklarımın doğru olduğunu milyonlar biliyor. Halkı durduramazsınız. Anlatımlarımda ismi geçenler, sakın beni yalanlayacak şeyler yapmayın. Ben dersime çalışırım. Çok çalıştım. Yemin ederim sizi rezil ederim. Sokağa çıkamaz hale getiririm. Bana bunu yapmayacaksınız. Bileğimizi koyuyoruz ortaya. Ben kesmem tabi çünkü ben sağlamcıyım” ifadelerini kullandı.

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